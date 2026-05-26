Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA con multas de hasta 35 millones de euros

Después de recibirse la luz verde, el proyecto de ley que será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria diferencia varios niveles de infracciones y sanciones fijas que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves.

A3 Noticias 1 (02-09-25) El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA con multas de hasta 35 millones de euros | atresplayer.com

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Sobre la mesa del Consejo de Ministros hoy se pone el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) con la que se quiere adaptar la legislación española al Reglamento Europeo de IA. En este texto se incluyen sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros.

Lo que se pretende conseguir es un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales. Este proyecto de ley llega al Consejo de Ministros un año después del primer anteproyecto que ha sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. El texto que hoy se aprueba muestra algunos cambios con respecto al anteproyecto inicial, con el fin de adaptarlo con fidelidad a las últimas modificaciones que también ha sufrido el Reglamento Europeo de IA.

Después de recibirse la luz verde, el proyecto de ley que será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria diferencia varios niveles de infracciones y sanciones fijas que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves.

En este texto se establecen las prácticas que estarían prohibidas, entre ellas el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento o el uso de 'chatbot' que sean capaces de identificar por ejemplo a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego online, o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

40.000 millones en pérdidas: el coste real del cierre de Ormuz

Gasolina

Publicidad

Economía

A3 Noticias 1 (02-09-25) El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA con multas de hasta 35 millones de euros

Sindicatos

Ruptura en el bloque sindical educativo en Valencia mientras profesores y Conselleria siguen negociando

Gasolina

40.000 millones en pérdidas: el coste real del cierre de Ormuz

Coche eléctrico
Hacienda

Renta 2025: así puedes ahorrarte hasta 4.000 euros si has comprado un coche eléctrico en 2025

Cita previa Renta
Hacienda

Renta 2025: cuándo es el último día para presentar la Declaración

La operación asfalto peligra en España: el precio del betún se dispara un 50% y agrava el deterioro de las vías
CARRETERAS ROTAS

La operación asfalto peligra en España: el precio del betún se dispara un 50% y agrava el deterioro de las vías

Baches, grietas y socavones se multiplican en las carreteras españolas. La falta de inversión y la subida del 50% del betún por la crisis en Ormuz amenazan ahora la operación asfalto en pleno inicio del verano.

La mayoría de los españoles se resiste a dejar el dinero en efectivo
DINERO EFECTIVO

El último reducto del efectivo: "Aquí no cobramos con tarjeta, menos comisiones y más propinas"

Mientras Bizum y las tarjetas dominan ya el consumo diario, algunos negocios, muy pocos, mantienen el dinero en metálico como única forma de pago y obligan a sus clientes a volver al cajero.

Ganadería

La revolución silenciosa del campo: drones, ganado conectado y robots que trabajan donde el tractor no llega

Oposiciones Enero 2025

CSIF carga contra las oposiciones para la Administración General del Estado: "Llegan tarde y son insuficientes"

Aumenta la demanda del carné de conducir de coche automático

Aumenta la demanda del carné de conducir de coche automático

Publicidad