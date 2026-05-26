El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA con multas de hasta 35 millones de euros

Sobre la mesa del Consejo de Ministros hoy se pone el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) con la que se quiere adaptar la legislación española al Reglamento Europeo de IA. En este texto se incluyen sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros.

Lo que se pretende conseguir es un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales. Este proyecto de ley llega al Consejo de Ministros un año después del primer anteproyecto que ha sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. El texto que hoy se aprueba muestra algunos cambios con respecto al anteproyecto inicial, con el fin de adaptarlo con fidelidad a las últimas modificaciones que también ha sufrido el Reglamento Europeo de IA.

Después de recibirse la luz verde, el proyecto de ley que será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria diferencia varios niveles de infracciones y sanciones fijas que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves.

En este texto se establecen las prácticas que estarían prohibidas, entre ellas el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento o el uso de 'chatbot' que sean capaces de identificar por ejemplo a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego online, o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.

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