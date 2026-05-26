El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicio y comunica que será juzgada por un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a convocar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los demás acusados para comunicarles que serán juzgados por un jurado popular. Se trata del paso previo a la apertura de juicio. Así lo ha podido confirmar Antena 3 Noticias. Gómez intentó frenar el juicio ante jurado popular y acusó a Peinado de actuar en su contra "por ser cónyuge del presidente".

La audiencia preliminar ha sido convocada para el próximo martes 9 de junio a las 11:00 horas, donde deberán comparecer Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora Cristina Álvarez, los investigados en la causa.

El instructor ha acordado los tres "comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

Esta citación llega un día después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde expusieron que no había movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, pero sí "actividad comercial" en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

La defensa de la mujer de Pedro Sánchez cuestionaba hace semanas la actuación del juez Peinado, asegurando que "la única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge", negando que exista un fundamento que le relaciones su actividad profesional con la llegada de Sánchez a La Moncloa.

El lunes pidió a la Audiencia Nacional la absolución de los cuatro delitos de los que se le acusa - tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida- porque "los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno", recoge el escrito.

Su abogado, Antonio Camacho, sostiene que no existen indicios suficientes y que la causa debería archivarse. Por ello, solicita que, si finalmente se abre juicio oral, "se proceda al dictado de sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables".

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