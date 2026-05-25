Confirman un nuevo positivo por hantavirus entre los aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

Las autoridades sanitarias han confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras una prueba PCR realizada a una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y en aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo fue detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos que permanecen en seguimiento.

Tras la confirmación diagnóstica, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde continuará ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

Las autoridades sanitarias han subrayado que la detección se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.

Alta hospitalaria en Alicante

Por otro lado, la mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante, primera persona ingresada en España por sospecha de hantavirus, ha dado negativo en la prueba PCR por quinta vez consecutiva y desde este lunes continúa la cuarentena en su domicilio.

Según la Conselleria valenciana de Sanidad, la mujer permanece asintomática y ha sido trasladada a su vivienda en una ambulancia, siguiendo las medidas de seguridad establecidas en el protocolo del Ministerio de Sanidad. Allí continuará en cuarentena hasta el 5 de junio, bajo supervisión de Salud Pública.

La paciente deberá permanecer aislada en una habitación de uso individual, preferentemente con baño propio y buena ventilación. También deberá disponer de teléfono o acceso a Internet para mantener el contacto permanente con los profesionales responsables de su seguimiento.

El protocolo establece, además, que las personas convivientes utilicen mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantengan medidas estrictas de higiene de manos durante todo el periodo de cuarentena.

El seguimiento domiciliario será realizado por Salud Pública mediante vigilancia activa diaria hasta la finalización del aislamiento. La paciente deberá realizar controles periódicos de temperatura y comunicar de forma inmediata cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Antes del alta hospitalaria, la mujer firmó un documento de información y compromiso de cuarentena domiciliaria, en el que declara haber recibido todas las indicaciones relativas a las medidas preventivas y se compromete a cumplir las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias.

La mujer fue ingresada el pasado 8 de mayo tras presentar síntomas leves, como tos, y después de constatarse que había coincidido en un avión con otra mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció. Desde entonces permanecía en una habitación con presión negativa, con medidas de aislamiento y traslado por circuitos seguros para proteger al resto de pacientes y profesionales.

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