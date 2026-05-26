Allyson Felix vuelve al atletismo con 40 años con la mente en los Juegos Olímpicos

Tiene once medallas olímpicas en su palmarés, entre ellas siete oros, pero Allyson Felix siempre quiere más y ahora su siguiente meta no es solo un reto deportivo, la estadounidense quiere demostrar que con 40 años y dos hijos, es posible volver a la élite del atletismo.

El foco lo tiene puesto en los Juegos Olímpicos de 2028 que se celebrarán en su ciudad natal, Los Ángeles, donde espera competir en el relevo 4x400. Allyson reconoce la dificultad porque "no estoy en mi mejor momento y por eso no me hago ilusiones al respecto".

Allyson Felix quiere competir en Los Ángeles 2028

La atleta más laureada en la historia del atletismo es a la vez una de las principales defensoras de las "madres olímpicas". Se retiró hace cuatro años pero nunca se ha desvinculado del deporte y, en este momento, con el regreso a la máxima competición, quiere demostrar que ni la edad ni la maternidad son un freno para conseguir grandes logros.

Ella sabe que el tema físico es determinante, pero la ciencia está de su lado, la clave se encuentra en "recuperarse mejor entre cada sesión de entrenamiento", nos cuenta Diego Ruiz, médico rehabilitador en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.

"Volver al atletismo con 40 años es un experimento sobre el potencial humano"

Allyson afronta esta nueva etapa de su vida como un experimento sobre el potencial humano, algo que comparte el doctor Ruiz: "Nos servirá para ver hasta donde llega la capacidad de estos deportistas, es poner el organismo al límite".

Y la velocista tendrá que hacerlo porque se enfrentará a rivales mucho más jóvenes que ella en busca de una plaza en el equipo olímpico de Estados Unidos.

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