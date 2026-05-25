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Kostyuk rompe a llorar en Roland Garros: "Esta mañana un misil cayó a 100 metros de mi casa"

Emotivo discurso de la tenista ucraniana en Roland Garros tras imponerse a una oponente española de origen ruso.

La tenista Kostyuk muestra el ataque cercano a su casa

Kostyuk rompe a llorar en Roland Garros: "Esta mañana un misil cayó a 100 metros de mi casa" | Antena 3 Deportes

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La guerra de Ucrania volvió a golpear de lleno a Roland Garros. La tenista ucraniana Marta Kostyuk no pudo contener las lágrimas tras superar en primera ronda a la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva y revelar el drama vivido horas antes por su familia en Kiev.

"Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, un misil destruyó un edificio", confesó la jugadora visiblemente emocionada tras imponerse por 6-2 y 6-3.

"Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo lo iba a manejar. He pasado casi toda la mañana llorando"

Kostyuk reconoció que el partido fue uno de los más difíciles de su carrera por todo el contexto emocional que arrastraba: "Estoy increíblemente orgullosa de mi misma. Creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de mi carrera".

La ucraniana explicó que apenas pudo gestionar lo ocurrido antes de saltar a pista: "Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo lo iba a manejar. He pasado casi toda la mañana llorando".

El ataque ruso sobre Kiev y otras ciudades ucranianas dejó al menos dos muertos y decenas de heridos, según las autoridades del país.

"Lo deportivo pasa a segundo plano"

A pesar del impacto emocional, Kostyuk decidió competir. "Porque es importante seguir adelante".

La jugadora, de 23 años, aseguró que encuentra inspiración en la resistencia del pueblo ucraniano: "Mi mayor ejemplo son los ucranianos. Esta mañana me desperté y vi que la vida seguía en mi país, que los ucranianos siguieron ayudando a quienes más lo necesitaban".

Durante el encuentro, la pista Simonne Mathieu mostró numerosas banderas ucranianas en apoyo a la tenista, algo que emocionó aún más a Kostyuk.

"Estoy muy feliz de tenerlos aquí. No tengo mucho más que añadir", concluyó entre lágrimas.

La victoria le permite avanzar a la segunda ronda de un Roland Garros donde ya alcanzó los octavos de final en 2021.

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