McEnroe 'llora' la ausencia de Alcaraz en Roland Garros: "Apesta... es una pérdida horrible para el tenis"

Que Alcaraz se pierda Roland Garros, y Wimbledon después de que así lo confirmara él mismo hace días, es un duro 'palo' para el joven murciano, que por primera vez en su carrera enlaza dos bajas consecutivas en Grand Slams, y en total seis torneos que tenía pensado disputar (Conde de Godó, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon).

El defensor del título en París será baja, algo que allana el camino de Sinner -solo le falta Roland Garros para completar todos los grandes- y el de otros jugadores como Zverev, Djokovic, Ruud...

"La baja de Alcaraz es una pérdida horrible, apesta..."

Eso sí, para el aficionado es una pérdida incomparable, y así lo manifiesta el gran John McEnroe, fan absoluto del jugador de El Palmar: "Es una pérdida horrible para el tenis que Carlos no juegue. Es una auténtica pena. La realidad es que apesta... Pero sí abre la puerta a que otros jugadores hagan recorridos que probablemente nunca habrían podido hacer", explicó el extenista estadounidense.

"Djokovic no está entre los tres favoritos en París"

La ausencia del murciano, por otra parte, abre el cuadro para otros muchos jugadores que con la presencia de Alcaraz y Sinner apenas pueden soñar con el título, e incluso las rondas finales: "Se abre el cuadro. Yo no pondría a Novak como segundo o tercer favorito simplemente porque solo ha jugado un partido en tierra. Evidentemente, si supera las primeras rondas, entonces sí puede convertirse en uno de los favoritos. Pero creo que esto abre mucho la puerta a los jóvenes. Arthur Fils va a tener mucha atención. Me encanta su juego y su atletismo. Para mí es un jugador capaz de meterse en semifinales. También Learner Tien está subiendo. Parece físicamente más fuerte. Puede ser otro joven estadounidense capaz de hacer una pequeña sorpresa".

"Jódar puede desafiar a los de arriba"

Eso sí, John, que nunca pudo ganar Roland Garros (solo jugó la final de 1984), pone el foco en jugadores como Rafa Jódar, que a sus 19 años parte como cabeza de serie y debutará ante el estadounidense Kovacevic: "A mí me parece un jugador que legítimamente podría desafiar a los dos de arriba. No sé si puede hacerlo ya en París, porque seguramente necesite más fuerza y madurez. Pero cuando miras su juego... toma la bola muy pronto, pega una barbaridad por ambos lados, tiene un gran saque, es grande pero se mueve muy bien. Y parece tener ese factor especial. Le metes en la mezcla junto a Fonseca, del que llevamos hablando tiempo. Ambos están ahora mismo más o menos por el mismo ranking, sobre el top-30", detalló.

"Para mí es Sinner contra el resto"

El gran favorito no es otro que Jannik Sinner, quien enlaza seis Masters consecutivos y es el primero que gana los cinco primeros del calendario: "Para mí es Sinner contra el resto. Y ahora mismo yo elijo a Sinner". Es más, McEnroe reconoció cuál cree que pueden ser las claves de una posible derrota del italiano: "La mejor opción de derrotarle, en mi opinión, sería algo como el clima: que el calor le afecte o algo así...".

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