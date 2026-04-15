Alcaraz se retira del Godó por sus molestias en la muñeca: "Es una lesión un poquito más seria..."

Carlos Alcaraz, segunda raqueta mundial, ha anunciado este martes que se retira del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó, debido a una lesión en la muñeca derecha de la que tuvo que ser atendido en el partido de su debut con el finés Otto Virtanen.

"Sentí, después de un resto, que me venció la muñeca y empecé a notar una molestia que fue yendo a más"

"Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", ha anunciado Alcaraz en una breve comparecencia desde la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.

"Como pudisteis ver en el partido de ayer, sentí, después de un resto, que me venció la muñeca y empecé a notar una molestia que fue yendo a más", comunicó a los medios en una comparecencia sin preguntas.

"Es una situación que había sentido previamente. Pensaba que no iba a ir a más, que eran molestias de la exigencia de la semana, pero vistas las pruebas de hoy, es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos", detalló el que era el primer cabeza de cartel de este Godó.

Se hizo daño en su debut en el Godó

El murciano, finalista en la pasada edición del torneo barcelonés -perdida, mermado por lesión, ante el danés Holger Rune-, se hizo daño en la articulación en su estreno de este martes ante el finlandés Otto Virtanen y se había saltado el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones del RCTB-1899 de Barcelona.

Aunque tenía que jugar el jueves ante el checo Tomas Machac, el de El Palmar ha optado por no arriesgar, aunque este abandono le impedirá recuperar el número uno que había perdido el pasado domingo en Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner.

No especifica si irá al Mutua Madrid Open

A partir de ahora se centrará en recuperarse de esta lesión, sin espeficiar si podrá estar en el Mutua Madrid Open o no: "Tengo que escuchar a mi cuerpo, hacer lo que venga mejor y que no me repercuta para el futuro. Por eso tengo que borrarme de este torneo, que siempre ha sido especial, maravilloso, súper especial para mí. Nunca me gusta borrarme de ningún torneo, menos de este", se sinceró.

"Con mucha tristeza, tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo, con los doctores, con el fisio, e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en el futuro. Espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible", abundó.

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