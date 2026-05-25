El posible once de España en el Mundial 2026

Luis de la Fuente ha desvelado este lunes su lista de 26 futbolistas para acudir al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La actual campeona de Europa buscará del 11 de junio al 19 de julio la segunda estrella de su historia, tras ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. En la convocatoria definitiva de España han destacado las inclusiones de Eric García, que no acudía con la selección desde el Mundial de Qatar, y de Marc Pubill (Atlético de Madrid).

La gran pregunta ahora es el cuál será el once por el que apueste Luis de la Fuente el próximo 15 de junio en el debut ante Cabo Verde. Faltan tres semanas para ese día, pero el técnico riojano parece tener clara su columna vertebral para el estreno mundialista de España en el Mundial 2026.

En la portería, pese a que Joan García ha firmado una temporada brillante, parece que no hay debate y que Unai Simón partirá como titular. Pese a que Luis de la Fuente evitó responder a la gran pregunta de la portería, sí pareció algo incómodo con las preguntas sobre el papel de Joan García. "¿Por qué no hablamos de David Raya? Es tremendo. Hablamos sólo de Unai Simón y Joan García. El portero que vaya a jugar lo hará bien", zanjó Luis de la Fuente en la rueda de prensa en Las Rozas posterior a la lista de 26.

En la línea defensiva, el lateral izquierdo está reservado para Marc Cucurella y, a priori, el lateral derecho sería para Marcos Llorente. Donde existen más dudas es en el centro de la zaga. Eric García y Marc Pubill han rendido a un nivel altísimo en esta temporada, pero las dos posiciones de centrales parecen ser para Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

En el centro del campo, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Pedri tienen el puesto asegurado, salvo sorpresa por parte de Luis de la Fuente. Mikel Merino y Zubimendi pueden entrar en la medular, pero ahora mismo el del Arsenal no parece tener garantizada la titularidad y Zubimendi a priori parece por detrás de Rodri, Fabián y Pedri. El mediocentro canario es el faro absoluto y será el encargado, junto a Rodri, de llevar la batuta de la campeona de Europa en el Mundial 2026.

En la delantera, Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal serían los titulares, pero existe la posibilidad de que el atacante del Barça y el extremo navarro del Athletic no llegen al 100% al debut del día 15. Si alguno o los dos llegan apurados a los dos primeros partidos ante Cabo Verde y Arabia Saudí, se puede pensar en la titularidad para jugadores como Ferrán Torres o Borja Iglesias.

De esta forma, siempre que no haya lesiones y los 26 elegidos lleguen al 100% al día 15 de junio, el once titular de España en el próximo Mundial 2026 apunta a ser el siguiente: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Lista de España para el Mundial 2026

- Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Joan García (FC Barcelona).

- Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea, ENG) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER).

- Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG), Martín Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Gavi (FC Barcelona) y Alex Baena (Atlético de Madrid).

- Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

Fechas y rivales de España en el Mundial 2026

España comenzará la concentración previa al Mundial 2026 el próximo sábado 30 de mayo en Las Rozas, por delante dos amistosos previos al torneo ante Irak en La Coruña (4 de junio) y Perú en Puebla, México (9 de junio).

El debut mundialista de la selección española de fútbol, encuadrada en el Grupo H, se producirá el 15 de junio ante Cabo Verde; el segundo partido será ante Arabia Saudí el 21 de junio y la fase de grupos se cerrará ante Uruguay el 27 de junio.