Batacazo de Daniil Medvedev en su estreno en Roland Garros: eliminado por Adam Walton

Daniil Medvedev sucumbió en su estreno en Roland Garros y se despidió tras caer en cinco sets (6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4) ante el australiano Adam Walton. El tenista ruso sigue con su particular maleficio con la arcilla de París, un grand slam donde ha cedido en primera ronda en siete ocasiones a lo largo de su carrera (2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 y 2026). Tres horas y 22 minutos invirtió Walton para mandar para casa al número 8 del mundo y citarse en la segunda ronda con el estadounidense Zachary Svajda.

Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021, sigue peleado con la tierra batida, una superficie en la que nunca se ha sentido cómodo y en la que este año se llevó un dolble 6-0 en Montecarlo ante Berrettini y su mejor resultado en la gira de este año fueron las semifinales de Roma, donde presentó batalla e incluso logró llevarse un set ante Jannik Sinner (6-2, 5-6 y 6-4).

Adam Walton, de 27 años, que nunca antes había derrotado a un tenista del top-10, sumó su segunda victoria en Roland Garros, tras la lograda el año pasado, y la cuarta en Grand Slam, donde nunca ha superado la segunda ronda.

Ahora, el tenista australiano de 27 años se medirá al estadounidense Zachary Svajda, 85 del ránking, debutante en el torneo a sus 23 años, verdugo en primera ronda del australiano Alexei Popyrin, 61 del mundo, 3-6, 6-3, 7-6(3) y 7-5.

Adolfo Daniel Vallejo despide a Cameron Norrie

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo hizo historia este martes clasificándose para la segunda ronda de Roland Garros, tras la retirada del británico Cameron Norrie, vigésimo favorito, cuando perdía 7-6(7), 2-0. Apenas se habían jugado 1 hora y 18 minutos cuando los problemas físicos de los que venía quejándose el británico le llevaron a tirar la toalla, dejando el camino libre para el paraguayo, debutante en un grand slam.

Actual 71 del ránking, fruto de su gran gira sobre arcilla, Delgado sigue la estela dejada por sus compatriotas Víctor Pecci, Ramón Delgado y Rossana de los Ríos, que han dejado su huella en el torneo de tierra batida de la capital francesa.

El tenista de 22 años se medirá contra otra de las sorpresas del torneo, el francés Moïse Kouame, de 17 años, invitado por los organizadores, 318 del ránking que como Vallejo ha dado un salto esta temporada y que superó e en primera ronda al croata Marin Cilic, 20 años mayor y ganador del Abierto de Estados Unidos de 2014.

Vallejo, que fue número 1 de la categoría júnior y que en marzo pasado se convirtió en el tercer paraguayo que ingresaba en el top-100 (tras Francisco González, Pecci y Delgado), ha ganado esta temporada los torneos de Itajai y Concepción y alcanzó la final de Brasilia y, más recientemente de Valencia, que perdió el pasado fin de semana contra el serbio Miomir Kecmanovic en tres sets. Pero fue la tercera ronda que alcanzó en el Masters 1.000 de Madrid lo que le impulsó en el ránking.