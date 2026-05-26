Imputación Zapatero
Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: El expresidente asegura que las joyas encontradas son regalos y herencia de su madre y de su suegra
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Publicidad
La última hora del 'caso Zapatero' pasan por las más de 100 joyas que se han encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
La policía, en el registro que practicó hace unos días, encontró estas joyas. Había pulseras, collares, brazaletes, pendientes, relojes. La secretaria del expresidente Zapatero alegó que eran herencia de la mujer del expresidente y regalos de algunos viajes. En total se han contabilizado 103 piezas diferenciadas en dos grupos, uno con objetos más desgastados y de menor valor y otro de gran valor.
El informe de la UDEF
Según el informe, el despacho era el centro de operaciones de la presunta red de tráfico de influencias, mientras que el domicilio de Zapatero se describe, por la policía como "un espacio idóneo", en el que se daban instrucciones de "mayor sensibilidad". Porque en esa casa habría "mayor reserva y control de la información".
Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. En el PSOE intentan mantener la calma, al menos de puertas para fuera, pero en las últimas horas PNV y Coalición Canaria han dejado caer que la legislatura está finalizada. Más claro Felipe González, que ha manifestado que "debería de haber elecciones" este año: "El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población".
Más Noticias
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Summerwind alega al juez del caso Plus Ultra que no recibió fondos de la aerolínea
La empresa Summerwind, que desarrolla su actividad en el sector aeronáutico, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para aclarar que no recibió fondos de Plus Ultra, sino que abonó a esta operadora más de 3,2 millones de euros en su condición de bróker mediador entre clientes y la aerolínea.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE y presentado en el marco de la causa por una presunta trama de influencias en torno a Plus Ultra, Summerwind remite sus alegaciones al auto en el que el juez José Luis Calama señalaba a esta compañía por haber recibido, supuestamente, 3,9 millones de euros de la aerolínea.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Fiscalía apoyó todas las medidas pedidas por UDEF menos el registro de la casa de Zapatero
La Fiscalía Anticorrupción apoyó todas las medidas propuestas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en la investigación del caso Plus Ultra, excepto el registro del domicilio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que finalmente el juez Calama no ordenó.
En un escrito fechado el 18 de mayo y dirigido al juez que instruye el caso de la presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, en cuyo vértice el magistrado sitúa a Zapatero, Anticorrupción señala que "cuantos indicios se vierten en el informe de propuesta de actuaciones tienen la solidez y el respaldo del análisis que hasta el momento ha podido ser realizado".
Última hora de la imputación de Zapatero | Los abogados de Zapatero podrían pedir un aplazamiento
El diario Público dice que el abogado de Rodríguez Zapatero estudia solicitar un aplazamiento de la declaración que está fechada para el 2 de junio.
Última hora de la imputación de Zapatero | En medio de la polémica, Sánchez viaja a Roma
En medio de todo este terremoto político, Sánchez inicia un viaje a Roma en el que se va a reunir con el Papa León XIV. Sánchez será recibido en audiencia privada por el Papa mañana.
Última hora de la imputación de Zapatero | En una bolsa de viaje y en el baño, ahí guardaba el dinero Julio Martínez
286.070 euros en efectivo, este es el dinero que encontró la Policía en el domicilio de Julio Martínez Martínez, también investigado en el caso Plus Ultra. Los agentes detallan los lugares en los que hallaron el dinero escondido en la casa de Martínez Martínez. 4.550 euros en billetes de 50, 10 y 5 dentro "de una bolsa de viaje de tela escocesa", así como 74.900 euros en billetes de 50 repartidos en dos bolsas diferentes en el baño del inmueble.
Última hora de la imputación de Zapatero | Una gran fortuna en joyas
El catálogo de joyas y relojes de lujo encontrado en la caja fuerte del despacho de Zapatero representa una auténtica fortuna. La supuesta herencia de la esposa del expresidente y los regalos de viajes han levantado sospechas en los investigadores.
El experto consultado por Antena 3 Noticias señala que las más antiguas sí podrían corresponder a una herencia. Sin embargo el segundo grupo es más nuevo y abundan los diamantes y zafiros "del mismo tipo", y cada una estaría valorada desde 300.000 hasta incluso 600.000 euros cada una.
"Este tipo de pagos en especie son habituales en el entorno del crimen organizado", sentenciaba.
Última hora de la imputación de Zapatero | Nuevos presuntos delitos a la lista de la trama
Además de las presuntas mordidas cobradas por Zapatero y su entorno, por las gestiones del expresidente en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Los agentes de la UDEF han señalado también indicios de nuevos y graves actos delictivos.
La policía atribuye a la trama presuntos delitos de tráfico de oro y petróleo procedentes de Venezuela.
Última hora de la imputación de Zapatero | Hoy, Consejo de Ministros huérfano
Este martes se celebra en Moncloa el Consejo de Ministros semanal. Lo preside Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, Comercio y Empresa, debido a la ausencia de Pedro Sánchez.
El presidente se encuentra de viaje en Italia, donde visitará al papa León XIV -justo antes de su viaje a España- y la sede de la FAO, donde dará un discurso.
Se espera que los ministros enfrenten las preguntas de la prensa, en su inmensa mayoría relacionadas con el caso Zapatero.
Última hora de la imputación de Zapatero | Felipe González pide por primera vez el adelanto de las elecciones generales
El expresidente del Gobierno se ha mostrado muy crítico con el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE y el Gobierno en numerosas ocasiones. Sin embargo no había manifestado su postura sobre la convocatoria de elecciones generales hasta ahora.
Tras el estallido del caso Zapatero, Felipe González, considera que "debería haberlas este año". Sánchez por su parte muestra tranquilidad y convencimiento de llevar a término la legislatura pese a la solicitud de González, que se suma a las de PNV y Coalición Canaria, quienes la dan por agotada.
Última hora de la imputación de Zapatero | Las amenazas de los agentes que convencieron de abrir la caja fuerte
Los agentes de la UDEF que registraron el despacho de Zapatero advirtieron a varios de los trabajadores presentes que, de no abrirla, procederían a forzar la caja fuerte donde han aparecido las joyas entre las que hay varias de gran valor. Tras esa amenaza de dejarla inutilizada, aceptaron abrirla.
Última hora de la imputación de Zapatero | Zapatero, convencido de que hay una "persecución" contra él
El expresidente está convencido de que todo este asunto procede de una especie de "persecución" contra él que data de 2023, cuando comienza a cobrar un mayor protagonismo en el PSOE y a apoyar a Pedro Sánchez.
Última hora de la imputación de Zapatero | Zapatero, sorprendido ante las conclusiones de la UDEF
Zapatero está sorprendido por las conclusiones del informe de la UDEF y Luis Arroyo pone como ejemplo que la Policía indica que el matrimonio liquidaron en un año una hipoteca de 500.000 euros, pero sin mencionar que ese dinero procedía de la venta de su casa.
Última hora de la imputación de Zapatero | ¿Por qué guardaba las joyas Zapatero en el despacho y no en su casa?
Explica Arroyo que las joyas las guardaba el expresidente en su despacho y no en su casa porque tras vender su casa el matrimonio vivió en una casa de alquiler y decidió llevarlas a la caja del despacho de la calle Ferraz porque no disponía de ninguna en su domicilio.
Última hora de la imputación de Zapatero | Zapatero dice que las joyas son herencia de su madre y de su suegra
A través de su amigo personal y portavoz autorizado de Zapatero, Luis Arroyo ha manifestado que el expresidente defiende que las joyas son piezas heredadas de su madre y de su suegra, y que también había regalos no especificados.
Última hora de la imputación de Zapatero | Las joyas encontradas en una bolsa con la inscripción 'presidencia del Gobierno'
Dentro de una bola en la que se puede leer 'presidencia del Gobierno' había tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el múmero 13. También una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y una pendiente dorado forma ovalada.
Última hora de la imputación de Zapatero | El listado de las joyas encontradas a Zapatero
En concreto, en la caja fuerte se encontraron tres collares plateados: uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde. También se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados. Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inspcripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.
Última hora de la imputación de Zapatero | Más de 100 joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la actualidad política tras la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero. El último capítulo pasa por las más de 100 joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente.
Publicidad