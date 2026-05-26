Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: El expresidente asegura que las joyas encontradas son regalos y herencia de su madre y de su suegra

La última hora del 'caso Zapatero' pasan por las más de 100 joyas que se han encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

La policía, en el registro que practicó hace unos días, encontró estas joyas. Había pulseras, collares, brazaletes, pendientes, relojes. La secretaria del expresidente Zapatero alegó que eran herencia de la mujer del expresidente y regalos de algunos viajes. En total se han contabilizado 103 piezas diferenciadas en dos grupos, uno con objetos más desgastados y de menor valor y otro de gran valor.

El informe de la UDEF

Según el informe, el despacho era el centro de operaciones de la presunta red de tráfico de influencias, mientras que el domicilio de Zapatero se describe, por la policía como "un espacio idóneo", en el que se daban instrucciones de "mayor sensibilidad". Porque en esa casa habría "mayor reserva y control de la información".

Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. En el PSOE intentan mantener la calma, al menos de puertas para fuera, pero en las últimas horas PNV y Coalición Canaria han dejado caer que la legislatura está finalizada. Más claro Felipe González, que ha manifestado que "debería de haber elecciones" este año: "El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población".

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