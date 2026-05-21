La comparación más brutal sobre Alcaraz llega de Ferrero: una "mezcla" de Nadal y Federer

Juan Carlos Ferrero ha opinado este jueves que el tenis de Carlos Alcaraz combina rasgos de Rafa Nadal y Roger Federer, y explicó que uno de los mayores desafíos durante su etapa como entrenador del murciano fue ordenar su enorme variedad de recursos sobre la pista.

El exnúmero 1 del mundo participó en la conferencia de clausura del Opendir Foro Abierto para Directivos celebrado en el ADDA de Alicante, donde repasó su relación profesional con Alcaraz y recordó cómo descubrió el talento del murciano.

Ferrero explicó que la primera vez que vio jugar a Alcaraz, cuando tenía apenas 12 años, quedó impresionado por su creatividad y capacidad para improvisar. El técnico recordó que en un mismo punto podía ejecutar dejadas, globos, cortados o ángulos imposibles con total naturalidad y "desparpajo y dinamismo".

Aquel primer contacto se produjo en la academia que dirige en Villena durante un Campeonato de España por autonomías, en una época en la que entrenaba al alemán Alexander Zverev.

"Había materia prima de sobra"

Años después, tras finalizar su etapa con Zverev, volvió a ver jugar a Alcaraz en Murcia y, pese a la derrota del joven murciano por 6-4 y 6-0, volvió a detectar algo especial: "Había materia prima de sobra y tenía muchísimo carácter".

Ferrero incluso destacó el fuerte temperamento competitivo del jugador, recordando que protestó repetidamente al juez de silla durante aquel partido, algo que considera importante en los grandes campeones.

Ya en la academia de Villena, comenzó un trabajo conjunto que acabaría llevando a Alcaraz a lo más alto del tenis mundial. El técnico confesó que entonces no imaginaba el alcance de lo que estaba por venir.

"Ordenar eso era difícil"

El extenista explicó que el gran reto no era enseñarle golpes, sino decidir cuándo utilizarlos: "Con alguien que tiene diez tipos de armas, nunca sabes cuál elegir, la que toca".

Según Ferrero, Alcaraz posee una capacidad única para improvisar hasta el último instante: "El último segundo tiene una gran capacidad de creación" y "es capaz de hacer tantas cosas con cada golpe que ordenar eso era difícil".

También recordó cómo introdujo en el repertorio del murciano la dejada al resto, un recurso que había sufrido anteriormente frente a Federer y que consideraba muy dañino para los rivales.

El orgullo de ser número 1

Durante la charla, Ferrero también repasó momentos clave de su propia carrera, destacando especialmente la conquista de la Copa Davis de 2000 en el Palau Sant Jordi.

Además, reconoció que sigue sintiendo un orgullo especial por haber alcanzado el número 1 del mundo. Le hace sentirse "especialmente bien" consigo mismo saber que solo una treintena de jugadores han logrado ese hito y formar parte de "ese pequeño club".

Por último, señaló que uno de los aspectos más delicados en la formación de jóvenes tenistas es gestionar el equilibrio entre trabajo y descanso, y confesó que el torneo que siempre le hubiera gustado ganar fue Wimbledon, donde "se respira cultura tenística, respeto y todo lo que el deporte".

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