Roland Garros, día 3: Landaluce debuta con victoria y Bouzas se despide ante Sabalenka

Martín Landaluce, en su primera participación en Roland Garros, arrancó con un sufrido triunfo (6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4) ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo en un duelo que se extendió hasta las cuatro horas y media. El tenista madrileño pudo cerrar el choque en el cuarto set, en el que estuvo 3-0 arriba y tuvo saque para finiquitar el partido, pero Prado Ángelo logró forzar el tie-break y llevar el duelo a la quinta y definitiva manga.

Landaluce, 69 del mundo, tuvo que ser atendido de la muñeca al finalizar el cuarto set, pero regreso de vestuarios con energías renovadas para firmar el primer triunfo de su carrera en los Internacionales de Francia. Landaluce se colocó 5-1 y servicio en el quinto set, pero dejó al boliviano acercarse hasta el 5-4. El tenista madrileño de 20 años, que necesitó de cinco bolas de partido para llevarse el duelo, se medirá en segunda ronda al ganador del Kopriva - Moutet.

Jessica Bouzas cede en su estreno ante Sabalenka

La española Jessica Bouzas, 50 del ránking, se despidió de Roland Garros en la primera ronda, donde cedió en dos sets (6-4 y 6-2) ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista de la pasada edición del grand slam parisino.

Bouzas presentó algo de batalla en el primer set, pero la potencia de la tenista bielorrusa fue demasiado para la de Villagarcía de Arosa, que salió derrotada en una hora y quince minutos.

La número 1 del ranking salió a por todas en la Philippe Chatrier y se colocó 4-0 arriba, pero Bouzas reaccionó e incluso llegó a arrebatar el servicio de su rival. Sabalenksa supo frenar el intento de reacción de la española y se llevó el primer set por 6-4.

El segundo fue todavía más duro para una Bouzas que se vio 5-0 abajo. La tenista española hizop dos juegos para evitar despedirse con un rosco en su debut en Roland Garros.

Sabalenka, que encadena ocho ediciones sin perder en la primera ronda de Roland Garros, se medirá por un puesto en tercera contra la francesa Elsa Jacquemot, 67 del mundo, que derrotó en dos sets (4-6 y 3-6) a la checa Linda Fruhvirtova.

Con la derrota de Bouzas sólo dos españolas quedan en el cuadro individual femenino de Roland Garros, las jóvenes Keitlin Quevedo y Marina Bassols, ambas procedentes de la fase previa, ambas firmantes de su primer triunfo en un Grand Slam.