Felipe González pide a Pedro Sánchez un adelanto electoral para 2026: "Tiene que haberlas este año"

A pesar de las peticiones de la oposición, y de dos de sus socios -PNV y Coalición Canaria- por convocar elecciones este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones que finalizará la legislatura y, por lo tanto, descarta un adelanto electoral antes de 2027.

Ahora, ha sido un histórico socialista quién ha pedido elecciones para 2026, y no para el año siguiente como asegura Sánchez. El expresidente Felipe González, ha manifestado que "debería de haber elecciones" este año: "El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población".

"Esta legislatura no tiene sentido ya. No va a dar más de si", ha trasladado la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, en la Cadena Ser.

No obstante, sobre la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que no lo ve "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que se insinúa en el auto judicial. Aún así considera que todo ello "tiene un coste reputacional para todos" y que "nos afecta como país, como partido y como personas".

González ha confesado en un diálogo abierto a los medios de comunicación organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que lo conocido tras el informe de la UDEF le "abruma" e "impresiona". Tanto fue que dejó de leer los dos informes.

Cree en la "presunción de inocencia"

Aunque no cree que Zapatero haya llegado "en su carrera vital" a "saber lo que es una sociedad 'offshore'": "Pues no lo veo". Pero subrayó que otra cosa sería que "se deje arrastrar por Maduro o por 'la Delcy', que le llama 'principito'". Pese a todo ello, reiteró su "presunción de inocencia" y su "derecho a defenderse".

En este contexto se ha dirigido al expresidente diciéndole que "marque los tiempos" y "espere a ver si encuentra una vía para defender su inocencia y explicarla donde tiene que explicarla, que es ante el juez".

Sobre el juez Calama, quien instruye el caso, ha opinado que "ha sido bastante exquisito en cuanto a los pasos garantistas que ha ido dando", ya que no ha solicitado el registro de la vivienda personal de Zapatero.

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