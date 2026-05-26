Alexia Putellas abandonará el FC Barcelona a final de temporada

Alexia Putellas, leyenda del FC Barcelona, cuatro veces campeona de Europa con el conjunto culé y doble Balón de Oro (2021 y 2022), se marchará del conjunto culé a final de esta temporada, según ha desvelado este martes Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero. El Barcelona, según la información de Alfredo Martínez, anunciará el adiós de la centrocampista de Mollet del Vallès este miércoles, día en el que el el equipo juega el último partido de la temporada en el Johan Cruyff ante la Real Sociedad.

"La capitana Alexia Putellas abandonará el conjunto catalán. Se hará oficial mañana, al filo de las once de la mañana, posando con todos los trofeos y dándole la oportunidad de despedirse de todos los aficionados en el último partido de Liga (en el Johan Cruyff) ante la Real Sociedad", informaba Alfredo Martínez.

El próximo club de Alexia Putellas podría ser el London City de la Premier League, siempre según informa Alfredo Martínez.

Alexia Putellas llegó al Barcelona en julio de 2012 y a lo largo de 14 temporadas ha ganado cuatro Champions League (2021, 2023, 2024 y 2026), diez Ligas F, 11 Copas de la Reina y seis Supercopas de España.

La centrocampista de Mollet del Vallès ganó el Balón de Oro en 2021 y 2022, dos temporadas en las que también se llevó el The Best de la FIFA y el Premio a la Jugadora del Año de la IFFHS.

Con el Barça ha jugado 571 partidos, anotando 249 goles y repartiendo 98 asistencias. A nivel de selecciones, Alexia Putellas fue campeona del mundo en 2023 y dos veces campeona de la Nations League (2024 y 2025).