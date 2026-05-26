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La agonía de Casper Ruud por el calor en Roland Garros: "Me sentí bastante horrible y mareado"

El noruego, dos veces finalista en París, sobrevive a un durísimo debut de casi cuatro horas ante Safiullin.

El sufrimiento de Casper Ruud en Roland Garros

La agonía de Casper Ruud por el calor en Roland Garros: "Me sentí bastante horrible y mareado" | Reuters

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Casper Ruud sufrió muchísimo para avanzar de ronda en Roland Garros. El noruego, dos veces finalista del torneo parisino, necesitó cinco sets y casi cuatro horas para derrotar al ruso Roman Safiullin, procedente de la fase previa, en su debut en la arena parisina.

El número 16 del mundo parecía tener el partido controlado tras ganar los dos primeros sets, pero el intenso calor terminó pasándole factura y permitió la reacción de su rival.

Safiullin aprovechó el bajón físico del noruego para llevarse la tercera y la cuarta manga, esta última con un contundente 0-6 que dejó a Ruud completamente contra las cuerdas.

Sin embargo, el noruego logró recuperarse cuando descendió ligeramente la temperatura y terminó imponiéndose por 6-2, 7-6(5), 5-7, 0-6 y 6-2.

"Estuve cerca de estar de camino a casa"

Tras el encuentro, Ruud reconoció el enorme sufrimiento físico que vivió durante el partido: "Estuve cerca de estar de camino a casa, honestamente. Al final del 3º y 4º set me sentí bastante horrible y mareado. Era realmente difícil ver la pelota. Creo que mi temperatura corporal era demasiado alta, no pude enfriarla con la temperatura que hace aquí hoy. Por suerte, pude darme un poco de tiempo para respirar en el cuarto set para ver si podía calmarme y dejar que las calambres y la alta temperatura se aliviaran. Por suerte, lo logré. Fue un partido realmente duro".

En la siguiente ronda se enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, que eliminó al alemán Yannick Hanfmann por 6-3, 6-4, 6-7(1) y 6-4.

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