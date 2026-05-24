El surrealista momento de Arthur Gea en Roland Garros: "No puedo moverme, me voy a cagar encima"

Arthur Gea, tenista francés de 21 años, protagonizó un momento algo surrealista en su debut en el cuadro principal de Roland Garros cuando 'discutió' con el juez de silla y echó a correr al vestuario para ir al baño: "Me voy a cagar encima".

El galo, número 140 del mundo, dijo basta, o mejor dicho su estómago, en el quinto juego del primer set, cuando perdía 4-1 ante el ruso Khachanov en la primera ronda de Roland Garros.

"¿Hablas francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, me voy a c*gar encima"

"¿Hablas francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo aguantar más, me voy a c*gar encima", le dijo Gea al juez de silla y después al supervisor al verse incapaz de jugar en ese estado.

Gea no mostró síntomas de encontrarse al 100% durante el partido, tanto que perdió en tres sets ante Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (3) y 6-0, un último set en el que encajó un rosco en apenas 30 minutos de juego. El joven tenista dijo adiós al Slam francés después de haber recibido una invitación.

El de París ha sigo el segundo Grand Slam de su carrera tras haber alcanzado la segunda ronda en el pasado Abierto de Australia.

Llamas Ruiz cae ante Tirante; Davidovich avanza

Por otra parte, en el primer día de cuadro principal en Roland Garros, el español Pablo Llamas Ruiz ha caído en cuatro sets ante el argentino Tirante en 3h32 minutos. También ha perdido la recién nacionalizada Selekhmeteva ante la ucraniana Kostuyk. El que sí superó la primera ronda fue Davidovich, que tuvo que recurrir y remontar en cinco sets al bielorruso Dzumhur en más de cuatro horas de partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.