¡36-1! El impresionante dato de sets ganados / perdidos por Alcaraz en los dos últimos grand slams

Hace no mucho tiempo se aseguraba que la pista rápida era la superficie que peor se adaptaba al tenis de Carlos Alcaraz. El murciano solía sufrir sobre el cemento y su virtuoso juego se parecía diluir cuando salía de la hierba o la tierra batida, las dos superficies naturales del calendario ATP. Pero Carlos Alcaraz ha convertido su supuesta debilidad sobre las pistas duras en fortaleza, o mejor dicho, ha pasado de ser un jugador vulnerable en esa superficie a convertirse en la máquina implacable. A sus 22 años, este martes ha logrado meterse por primera vez en las semifinales del Open de Australia, tras superar a Alex de Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1). El viernes le espera el alemán Alexander Zverev en la antesala de la final, el mismo jugador que le cerró las puertas de las semifinales en 2024.

El ganador de seis grand slam busca ser el más precoz en completar el Career Grand Slam, es decir, ganar los cuatro majors del calendario y, de paso, ser el sexto tenista en lograrlo en la era open, después de Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Sus últimos doce partidos de grand slam, todos jugadores en pista dura (US Open 2025 y Open de Australia 2026) dejan un dato impresionante por parte del tenista español: 36 sets ganados de los 37 que ha disputado. Y es que el tenista murciano conquistó el último US Open cediendo solo un set, en la final ante Jannik Sinner.

Su trayectoria en Nueva York fue inmaculada, ganando en sets corridos a Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech, Lehecka y Djokovic, hasta la final en Flushing Meadows. Solo Jannik Sinner fue capaz de robarle un set en la final, insuficiente para evitar que el de El Palmar sumará su segundo US Open y el sexto grand slam de su carrera. Su mejora exponencial con el servicio y su fortaleza mental fueron las claves de su victoria en el US Open.

Tras una pretemporada exigente en Murcia, Alcaraz desembarcó en Melbourne con el reto de conquistar el único grand slam que falta en su palmarés y, de momento, su trayectoria es igual de perfecta que en Nueva York. El murciano ha alcanzado por primera vez en su carrera las semifinales del Open de Australia y lo ha hecho sin ceder un set. Walton, Hanfmann, Moutet, Tommy Paul y Alex de Miñaur no han sido capaces de robarle un solo set al murciano en su camino hasta las semifinales. El resumen es un balance de 36 sets ganados de los últimos 37 disputados entre el US Open 2025 y el Open de Australia 2026.

De Miñaur, tras la derrota ante Alcaraz: "Si dejas una bola corta, el punto se acaba"

Sus dos últimos rivales en Melbourne, admite la tremenda dificultad que supone jugar ante esta versión de Carlos Alcaraz.

"Te hace sentir que no tienes tiempo, te apura, te quita el aire. Sabes que vas a jugar puntos increíbles, pero también sabes que él puede asfixiarte cuando más importa", indicó Tommy Paul tras ceder en tres sets 7-6 (6), 6-4 y 7-5 ante el murciano.

"Carlos estuvo a un nivel extraordinario. En estas condiciones nocturnas es muy fuerte y genera muchísimo daño. Si dejas una bola corta, el punto se acaba", analizó De Miñaur tras perder también en tres sets (7-5, 6-2 y 6-1) frente a Carlos Alcaraz.

A Carlos Alcaraz le espera el alemán Alexander Zverev en las semifinales del próximo viernes, probablemente en el primer turno y con uan temperatura mucho menos elevada que la que se registró este martes en Melbourne. El cara a cara refleja un empate (6-6) entre el tenista de Hamburgo y el jugador de El Palmar. En su único duelo en el Open de Australia, los cuartos de final de 2024, prevaleció el alemán en cuatro sets 6-1, 6-3, 6-7(2) y 6-4).

"Está jugando a un nivel altísimo y va a ser una batalla dura. Estaré listo, eso seguro. Estoy impaciente por jugar ante él en las semifinales del Open de Australia. Estaré preparado para el partido y si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho", anunció Alcaraz sobre el próximo partido ante el número 3 del mundo.