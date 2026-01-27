El alcalde de Minneapolis después de hablar con Trump anuncia que "algunos agentes" de inmigración se irán "mañana" de la ciudad

La tensión en Minnesota es máxima. Con 3.000 agentes desplazados en la ciudad se trata de contener las protestas que llevan días sucediéndose por la actuación descontrolada de los agentes de inmigración de Estados Unidos. En solo tres semanas, han fallecido dos personas por disparos de esta fuerza de seguridad.

El gobierno de Donald Trump asegura que investigará la muerte de un pacífico manifestante, al que sus agentes acribillaron a balazos el sábado pasado, y culpa a los demócratas de extender el caos. El presidente de Estados Unidos trata de rebajar la tensión y en ese camino ha llamado también al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

A través de las redes sociales su valoración es que ha sido una conversación muy productiva y que se han logrado avances. Además confirmaba que enviará a su zar fronterizo, Tom Homan, a "continuar las conversaciones". Esta información algunos medios la han interpretado con la retirada de la zona de Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que ha encabezado la gran operación en Mineápolis.

Frey ha asegurado que "algunos agentes" de inmigración involucrados en las redadas masivas en la ciudad se irán este miércoles. "Hoy hablé con el presidente Trump y agradecí la conversación", escribió en X Frey, que aseguró que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar".

Continuaba su mensaje insistiendo en que "algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana y seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan". "Expresé cuánto se ha beneficiado Mineápolis de nuestras comunidades inmigrantes y fui claro en que mi principal petición es que la Operación Metro Surge debe terminar". "Mineápolis seguirá cooperando con las autoridades estatales y federales en investigaciones penales reales, pero no participaremos en arrestos inconstitucionales de nuestros vecinos ni aplicaremos la ley federal de inmigración", explica el mensaje del regidor, que añade que "los delincuentes violentos deben rendir cuentas por los delitos que cometen, no por su origen".

La Casa Blanca puso a principios de año el foco en casos de malversación de fondos federales ligados a guarderías gestionadas por la comunidad somalí en el estado de Minnesota. La muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, después del fallecimiento de Renée Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio ha reavivado el enfado de muchos estadounidenses.