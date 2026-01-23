Carlos Alcaraz se divierte y gana ante Moutet para citarse con Tommy Paul en los octavos de final del Open de Australia

Carlos Alcaraz suma y sigue en el Open de Australia 2026. El murciano sometió al imprevisible Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) en un entretenido duelo en la Rod Laver Arena para clasificarse para los octavos de final, donde le espera Tommy Paul, quien ya había logrado el pase tras superar a Alejandro Davidovich (6-1, 6-1 y retirada).

El número del mundo alcanzó las 87 victorias y solo 12 derrotas en sus primeros 100 partidos de grand slam, un registro que solo había logrado un tal Björn Borg. Por detrás quedan tenistas de la talla de John McEnroe (86-14), Rafa Nadal (86-14), Jimmy Connors (85-15), Ken Rosewall (85-15), John Newcombe (84-16), Arthur Ashe (83-17) y Jim Courier (83-17).

El murciano supo interpretar el muchas veces indescifrable tenis de Moutet y solo pasó apuros en el final del segundo set, cuando pasó del 3-0 a favor al 4-3. El ganador de seis grand slam supo frenar la reacción del tenista galo y, con dos sets ya en el bolsillo, aceleró en el arranque del tercer set con dos break de entrada para dispararse hasta el 4-0. Corentin Moutet, fiel a su estilo, martirizó a Alcaraz a base de dejadas y bolas imposibles, pero el murciano es el mejor en esas artes.

Al final, victoria en tres sets (6-2, 6-4 y 6-1) y dos horas y cinco minutos para colocarse en los octavos de final del Open de Australia 2026, donde ya espera un rival de envergadura como lo es Tommy Paul. El cara a cara es favorable al murciano (2-5), con cuatro victorias para Alcaraz en los últimos cuatro partidos ante el estadounidense (octavos de Cincinnati 2023, cuartos de Wimbledon 2024, cuartos de los JJOO 2024 y cuartos de Roland Garros 2025).

"Me lo he pasado bien. Moutet es un jugador estupendo"

"Me lo he pasado bien. Moutet es un jugador estupendo. Nunca sabes qué va a pasar con jugadores como él", señaló Alcaraz sobre la Rod Laver Arena al término del encuentro.

Está a un paso el jugador de El Palmar de igualar su mejor registro en el primer Grand Slam del curso, los cuartos de final de los dos últimos años. Novak Djokovic y Alexander Zverev, respectivamente, salieron al paso del murciano en su recorrido por el cuadro. Con 22 años y 272 días, Alcaraz aspira a convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam individual masculino, por delante de Don Budge, quien lo completó en el Campeonato de Francia de 1938 con 22 años y 363 días. Alcaraz también aspira a convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en ganar 7 títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.

Tommy Paul frena a un Davidovich tocado físicamente

Alejandro Davidovich se despidió del Open de Australia ante Tommy Paul (6-1, 6-1 y retirada). El tenista malagueño, aquejado de una dolencia en el muslo izquierdo, no pudo plantar cara al jugador estadounidense y se marcha tras alcanzar la tercera ronda del primer grand slam de la temporada.

El malagueño, que se había dado una paliza dos días antes, contra el estadounidense Reilly Opelka, resuelto en cinco parciales y de más de cuatro horas, no se sintió bien en la cancha desde el principio. Nunca puso en aprietos a Paul, una de sus bestias negras en la pista, con el que siempre ha perdido. De cuatro cara a cara entre ambos antes de esta, todos fueron ganados por el estadounidense de 28 años, con cuatro títulos a sus espaldas, aunque los últimos en el 2024 y que llegó a ser el octavo del mundo en junio del pasado año.

Davidovich aspiraba a alcanzar los octavos de final aquí por segunda vez e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia. Esta es su sexta participación en el Abierto de Australia y su vigésimo tercer Grand Slam en total que ha culminado con una retirada.