Tommy Paul, última víctima de Alcaraz en el Open de Australia: "Carlos te quita el aire, te asfixia..."

Alcaraz sigue dando pasos en firme en su obsesión por ganar su primer Open de Australia. El número 1 del mundo volvió a mostrar su mejor versión en Melbourne venciendo al siempre peligroso Tommy Paul (20º) en tres sets 7-6 (6), 6-4 y 7-5. Una victoria que le dio un nuevo billete a los cuartos de final, la ronda que le frenó en 2024 y 2025, y en la que en esta ocasión encontrará a Alex de Miñaur.

"Alcaraz te quita el aire, te asfixia..."

"Te hace sentir que no tienes tiempo, te apura, te quita el aire", dijo Paul en rueda de prensa tras rendirse al tenis practicado por su rival en la Rod Laver Arena: "Sabes que vas a jugar puntos increíbles, pero también sabes que él puede asfixiarte cuando más importa", admitió el número 20 del ranking ATP. "Ganar en sets corridos siempre es genial, te da mucha confianza, además, el nivel de hoy fue muy alto. Más que ahorrar energía, traté de mantener el foco durante casi tres horas de juego", contó por su parte el ganador de seis Grand Slams.

Sin sets perdidos y 3 de 3 en tie-breaks

El murciano resolvió su cuarto partido en la Rod Laver Arena sin dejarse por el camino un solo parcial (12-0 en esta edición), y eso que comenzó cediendo su saque en el primer juego del partido, aunque reaccionó a tiempo recuperándolo en el octavo (4-4). El desenlace se tuvo que dar en el tie-break, donde los detalles se decantaron a favor de Carlitos, que también se ha impuesto en los tres desempates que ha disputado hasta el momento en el presente torneo.

Tanto en el segundo como en el tercer set, una sola rotura en cada uno de ellos fue suficiente para tumbar al norteamericano, quien ya sabía lo que era ganar al número 1 del mundo hasta en dos ocasiones (habían jugado siete veces sin contar con esta).

La carta de golpes del español volvió a ser sobresaliente: no cometió ninguna doble falta, ganó el 79% de primeros, el 68% de segundos, conectó 35 winners (27 de su rival) y cometió menos errores no forzados, además de llevarse un increíble 86% de puntos en la red.

De Miñaur antes de semifinales

De esta manera, el ahora pupilo de Samu López pisará la ronda de cuartos de final en Australia por tercera edición consecutiva, una fase que jamás ha superado al estrellarse contra Zverev en 2024 y ante Djokovic en 2025. Ahora, por contra, se medirá a un rival al que tiene perfectamente dominado, Alex de Miñaur, a quien ha vencido en los cinco enfrentamientos previos entre ambos. Además, en el horizonte de unas posibles semifinales su rival saldría del Zverev-Tien después de que el joven estadounidense de 20 años apabullara a Daniil Medvedev (finalista del torneo en 2021, 2022 y 2024) con un más que sorprendente resultado (6-5, 6-0 y 6-3), convirtiéndose además en el primer tenista que le endosa un rosco al moscovita en Grand Slam.

