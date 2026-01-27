Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La propuesta de Sabalenka a Alcaraz por su cumpleaños: "El año pasado le obligué..."

Sabalenka y Alcaraz, números 1 del tenis mundial, comparten fecha de cumpleaños el 5 de mayo. La bielorrusa bromeó en Melbourne con el regalo que le haría al murciano.

Aryna Sabalenka en el Open de Australia

Aryna Sabalenka en el Open de AustraliaReuters

La número 1 del mundo en el tenis femenino, Aryna Sabalenka, lanzó este martes un guiño público a Carlos Alcaraz, líder del ranking masculino, con quien quiere repetir una escena que ya triunfó el año pasado en redes sociales.

Preguntada por el regalo que le haría al español por su cumpleaños, Sabalenka fue clara: "Le ofrecería grabar un baile en TikTok". Y añadió, entre risas, que el único obsequio que espera por parte del murciano es "que diga que sí".

"El año pasado lo obligué a grabar el vídeo y creo que este año lo puedo conseguir de nuevo"

Aryna Sabalenka

"El año pasado lo obligué a grabar el vídeo y creo que este año lo puedo conseguir de nuevo", explicó la bielorrusa en una breve entrevista en pista tras imponerse con claridad a la estadounidense Iva Jovic por 6-3 y 6-0, en los cuartos de final del Abierto de Australia.

El momento dejó otra escena divertida cuando la entrevistadora sugirió, en tono de broma, que Alcaraz le regalara un diamante, consciente de que "le encantan" a Sabalenka. La tenista reaccionó entre carcajadas, dudó un instante y se giró hacia su pareja en la grada antes de responder en tono jocoso: "¿Te puedes marchar?".

Ambos cumplen años el 5 de mayo

Y es que Sabalenka y Alcaraz, números 1 del tenis mundial, comparten fecha de cumpleaños: el 5 de mayo.

En lo deportivo, Sabalenka se enfrentará en semifinales ucraniana Elina Svitolina, quien arrasó 6-1 y 6-2 a la estadounidense Coco Gauff.

