Open de Australia
Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur en directo: Partido de cuartos de final del Open de Australia en directo
Sigue aquí en directo el duelo de cuartos de final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur hoy 27 de enero desde las 10:30 horas.
Carlos Alcaraz está a tan solo una victoria de su mejor resultado en el Open de Australia, lo que supondría un gran paso hacia su sueño y gran objetivo de 2026: convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams.
Limpio a cuartos de final
Tras impartir una nueva lección de tenis ante Tommy Paul, el ahora pupilo de Samu López afronta los cuartos de final tras haber ganado sus cuatro partidos previos sin ceder un solo set (Walton, Hanfmann, Moutet y Paul), algo que jamás había conseguido hasta la fecha en el torneo oceánico.
Una ronda 'maldita' para Alcaraz
Será la tercera vez de forma consecutiva que el murciano pise la ronda de cuartos de final en Australia, una fase de la que nunca ha avanzado tras perder ante Zverev en 2024 y ante Djokovic el año pasado. Es más, será la 14º vez que Carlos juegue unos cuartos en Grand Slam, habiendo superado esta ronda en ocho ocasiones (cayó en Australia 2024 y 2025, US Open 2021 y Roland Garros 2022).
Pleno de victorias ante De Miñaur
La única piedra antes de debutar en semifinales será el 'medio' español Alex de Miñaur (6º), uno de los jugadores más consistentes y sólidos del circuito actual. El tenista de 26 años ha doblegado por el camino a McDonald, Medjedovic, Tiafoe y el peligrosísimo Bublik (10º), al que endosó una dura derrota por 6-4, 6-1 y 6-1.
No obstante, Carlitos le tiene cogida la medida, le ha ganado en los cinco enfrentamientos oficiales entre ambos, cediendo sets tan solo en dos de ellos (semifinales del Conde de Godó 2022 y final de Rotterdam 2025).
Para De Miñaur serán sus segundos cuartos de finales consecutivos en Melbourne y los séptimos de su carrera en un Grand Slam, una ronda que jamás ha superado. Eso sí, ojo a su regularidad, ya que ha llegado a los cuartos en seis de sus últimas ocho participaciones en majors.
Horario y dónde ver el Alcaraz - De Miñaur
El duelo de cuartos de final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur se disputa hoy martes 27 de enero en la Rod Laver Arena sobre las 10:30 hora peninsular española. Vuelve por tanto el murciano a la sesión nocturna, ya que jugará en el último turno de la Rod Laver Arena.
Podrás disfrutar del partido en la web de Antena 3 Deportes con la narración y retransmisión en directo, además de la última hora y los detalles más importantes de este Open de Australia, primer Slam de la temporada.
El saque, la clave ante Tommy Paul
Ante el estadounidense, Alcaraz mostró un gran rendimiento al servicio, consistencia desde el fondo de pista y precisión ofensiva con 35 golpes ganadores. Su nivel físico también fue notable.
Svitolina arrasa a Gauff en la Rod Laver Arena
La ucraniana gana 6-1 y 6-2 a la estadounidense para meterse en las semifinales. El siguiente partido en la pista central de Melbourne será el Alcaraz vs Alex de Miñaur. ¡Vamooos!
Un torneo impecable hasta ahora para Alcaraz
Por primera vez en su carrera, el número 1 del mundo alcanza los cuartos de final en Australia sin ceder un solo set. Su juego ha ido creciendo y fue especialmente sólido en su victoria ante Tommy Paul en octavos.
Exhibición previa en la Rod Laver con victoria clara
Antes del inicio del torneo, Alcaraz ya se impuso a De Miñaur en un partido de exhibición en la Rod Laver Arena, por 6-3 y 6-4. Ese antecedente reciente refuerza su confianza.
De Miñaur, rival conocido y con precedentes favorables
El español ha ganado sus cinco duelos anteriores frente al australiano, cediendo solo dos sets. Dos de esas victorias llegaron en pista dura 'indoor' en Rotterdam y en las ATP Finals, ambas en 2025.
Tercer intento del murciano en los cuartos de Melbourne
Alcaraz disputa por tercera vez los cuartos en el primer Grand Slam del año. Hasta ahora, esa ha sido su barrera en el torneo, cayendo en 2024 ante Zverev y en 2025 frente a Djokovic.
