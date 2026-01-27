La sanidad vasca administró vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado "recientemente" vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en Euskadi. Se trata de una situación que ha sido denunciada este martes por EH Bildu, que ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a "decenas de niños". Ante el desconcierto, ya se ha aclarado que "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso".

A través de un comunicado se ha explicado que se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente". "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha afirmado Salud.

Osakidetza ha consultado el caso con distintas autoridades, como la Agencia Española el Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante del lote caducado.

Se recomienda una nueva dosis

Ante lo ocurrido, Salud recomienda que los afectados se administren una nueva dosis de la vacuna hexavalente con el fin de asegurar la máxima protección. Los centros sanitarios ya están contactando con las familias para ofrecerles una nueva cita.

"Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha señalado Osakidetza.

EH Bildu exige explicaciones al consejero de Salud

La formación abertzale ha señalado, en la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, que hay algunos casos en los que también se ha administrado una segunda dosis también caducada. Asegura que Osakidetza "no ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas" y "no ha cumplido los procedimientos y protocolos establecidos".

La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, señala que, al recibir vacunas caducadas, los menores afectados "se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves". Además, precisa en el texto que "no se ha tratado de un error aislado", sino que ha existido un "grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza".