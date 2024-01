Zverev vuelve a ser la criptonita de Alcaraz y apea al español en los cuartos del Open de Australia

Batacazo de Carlos Alcaraz en Australia. El murciano, número 2 del mundo, jugó el peor partido de su carrera en un Grand Slam y se despidió el primer major de la temporada con malas sensaciones, especialmente las mostradas en los dos primeros sets (1-6 y 3-6 en 1h10). Zverev cuajó un encuentro sublime y volvió a ser la criptonita del murciano, al que ya le ha vencido en 5 ocasiones (5-3 y 4-1 en pista dura). Daniil Medvedev será su próximo rival en semifinales. Djokovic y Sinner buscarán el otro billete a la gran final.

La realidad es que el tenista de El Palmar mostró su peor cara en la Rod Laver Arena, sin ideas, sin plan B, nervioso y muy precipitado en su juego. Todo lo contrario que su rival, que jugó con un plan de partido fijo que supo llevar a la perfección durante más de tres horas de partido.

Ni media hora le duró Carlos en la primera manga. Zverev, muy concentrado y con un patrón de juego claro comenzó dominando desde la primera bola del partido, apoyado en su saque y en el que es uno de los mejores reveses del circuito fue sometiendo al español. Carlos, por contra, salió despistado, nervioso y muy errático, el murciano también puso mucho de su parte para que el primer parcial del partido cayera del lado del germano en apenas 29 minutos. Era la primera vez que empezaba perdiendo en esta edición australiana.

Más de lo mismo en el segundo (6-3), Carlos seguía obcecado en ganar todos los puntos a base de winners, pero tampoco le dio mucha opción el germano al saque. Pintaba a paliza y Zverev sacó en el tercer set para llevarse el partido, pero justo ahí se topó con la reacción de campeón y orgullo de Alcaraz, que rompió, forzó el tiebreak y sacó su mejor tenis para llevar el encuentro al cuarto set. Aquí volvió a ponerse el alemán en modo pared y sacando auténticas bombas. No obstante, Carlos pudo dar más, y es que tiene más tenis que su rival pero eso hay que demostrarlo en cada punto y hoy no estuvo nada fino el de El Palmar, que cuando todo apuntaba a un nuevo tiebreak cedió inesperadamente su servicio. Esta vez no le tembló el pulso a Sasha, que jugará sus segundas semifinales en Australia ante un rival al que no quiere ver ni en pintura: Daniil Medvedev.

Djokovic y Sinner, la otra semifinal

Por el lado alto del cuadro pelearán por un puesto en la gran final Novak Djokovic (1º) y Jannik Sinner (4º). El serbio nunca ha perdido un partido en el Open de Australia habiendo llegado a semifinales (10 veces y 10 títulos para Nole). Tarea complicada la que tendrá el italiano, que confía en romper esta estadística y volver a imponerse al serbio como hizo en la fase de grupos de la pasada edición de las ATP Finals, torneo en el que luego perdió la final ante el balcánico. Jannik también ganó a Djokovic en la Copa Davis (2 victorias en los últimos 3 partidos).