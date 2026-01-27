Carlos Alcaraz - Alexander Zverev: Horario y dónde ver la semifinal del Open de Australia 2026 en directo

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev han cumplido con su condición de primer y tercer cabezas de serie en la parte alta del cuadro del Open de Australia. De esta forma, el murciano y el alemán se enfrentarán por decimotercera vez en su carrera, la segunda en las pistas del Melbourne Park.

Ambos empatan a seis victorias en el head to head, pero la única vez que jugaron en el grande australiano se impuso Sascha en los cuartos de final de 2024. Eso sí, res de los últimos cuatro partidos entre ambos han sido para el español, incluido el de las semifinales de Cincinnati 2025.

Un reto que Alcaraz afronta con ambición y autocrítica: "Tengo que mejorar mi nivel. He visto a Sasha en todo el torneo y sé que está jugando muy buen tenis. Practicamos antes del torneo y me ganó. Tenemos que estar listos, jugar de forma táctica; será una gran batalla, quiero jugar de nuevo con él y tomarme la revancha", comentó tras su sólida victoria ante Alex de Miñaur en los cuartos de final.

Por su parte, Zverev viene de ganar al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). Finalista del torneo el año pasado, el alemán destacó por su servicio, con 24 puntos directos y sin conceder roturas, para alcanzar la décima semifinal de Grand Slam de su carrera.

Horario y dónde ver el Alcaraz vs Zverev

Carlitos y Sascha tendrán dos días de descanso. El partido de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia 2026 se disputa este viernes 30 de enero en la Rod Laver Arena, con horario todavía por confirmar.

Podrás disfrutar del partido en la web de Antena 3 Deportes con la narración y retransmisión en directo, además de la última hora y los detalles más importantes de este Open de Australia, primer Slam de la temporada.

