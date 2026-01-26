Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Open de Australia

Juan Carlos Ferrero, sobre la actuación de Alcaraz en Australia: "Es difícil cuando ves a todo tu equipo en la silla..."

El exentrenador de Carlos Alcaraz se sincera sobre sus sentimientos a la hora de ver al murciano compitiendo en el Open de Australia, primer grand slam de la temporada.

Carlos Alcaraz entrena en Melbourne con Samu L&oacute;pez al fondo de la pista

Carlos Alcaraz entrena en Melbourne con Samu López al fondo de la pista

Juan Carlos Ferrero ha ofrecido una entrevista al canal 'Ten Golf' después de anunciar su nueva labor como entrenador en el aspecto mental y emocional del golfista Ángel Ayora. El extenista y exentrenador de Carlos Alcaraz se embarca en un nuevo reto profesional, esta vez alejado de las pistas de tenis, aunque aclara que seguirá ligado al deporte de la raqueta y trabajado en su Academia en Villena, Alicante.

"El golf siempre me ha gustado, es algo que llevo practicando desde el año 2000. Sergio García me dio unas clases y somos amigos bastante cercanos. He tenido la oportunidad de hacer de caddie con él y estar un par de veces por el Open de Augusta. El mundo del golf no me es para nada ajeno", explica Ferrero sobre su nueva incursión en el mundo del golf y tras la ruptura con Alcaraz.

"Después de lo de Carlos, al final cambiar algo de aires creo que es algo necesario. Está claro que el tenis es mi vida y va a seguir siéndolo porque sigo trabajando en mi academia de tenis. Estoy recibiendo bastantes ofertas también del circuito masculino e incluso del femenino. Pero hablé con Juan Ochoa, el caddie y entrenador de Ángel (Ayora), y me abrieron la oportunidad de introducirme un poco más en el mundo del golf y ver lo qué se necesita para competir al más alto nivel. Digamos que es un periodo de prueba, pero me está gustando. Estoy a gusto, es un mundo que conozco. Y la ayuda con Ángel es un poco a nivel mental, la gestión de las emociones, que en el golf la cabeza es lago muy, muy importante", admite Ferrero.

'Juanki' aclara que su ayuda a Ángel será a nivel mental y que, obviamente, no va a entrar en la parte técnica.

"Fue todo una casualidad. Durante el torneo de Madrid yo estuve viendo a Ángel por la tele. Ya habíamos escuchado de él que tenía un 'swimazo', que le pegaba muy bien, que tenía muchísima calidad de pelota... Pero no le había visto jugar y esos cuatro días tuve la oportunidad de verle jugar y, dos meses después, Juan Ochoa se pone en contacto conmigo para ver la oportunidad de poder vernos y charlar, y ver cómo podíamos empezar una relación para trabajar con ellos", cuenta el entrenador valenciano.

Ferrero y el ver a Alcaraz por la televisión: "No es fácil a nivel visual lo que sientes"

En un momento de la entrevista con 'Ten Golf', Ferrero se sincera sobre sus sentimientos viendo jugar a Carlos Alcaraz en el Open de Australia, donde este martes jugará los cuartos de final ante Alex de Miñaur.

"Es difícil cuando lo ves competir y ves a todo tu equipo que está ahí en la silla. No es fácil a nivel visual lo que sientes. Obviamente, estoy contento porque esta ganando y está jugando muy bien, todavía no ha perdido un set en la competición y creo que está jugando a un gran nivel. Darle la enhorabuena y que siga a tope", admite Juan Carlos Ferrero.

Por último, el exnúmero 1 del mundo y ganador del Roland Garros de 2003 aclara que es complicado hacer similitudes entre las personalidades de Carlos Alcaraz y Ángel Ayora.

"Bueno, creo que son distintos. No se puede comparar ahora mismo. Ángel acaba de empezar, como aquel que dice en el máximo nivel, y Carlos ya lleva unos cuantos años. Carlos es una persona bastante más extrovertida que Ángel. Son caracteres diferentes. Las comparaciones son difíciles de hacer, pero sí diría que, al igual que Carlos tiene un nivel el mejor o de los mejores, creo que Ángel puede llegar muy arriba", concluye

