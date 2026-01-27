Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo: La caída del servicio de Rodalíes fue por un fallo en el software del centro de control de Adif

Accidente de tren en Adamuz
Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo
Sigue en directo online la última hora de la actualidad ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz.
Novedades en la investigación del accidente de tren en Adamuz. Las últimas informaciones apuntan a que la causa principal que ahora mismo se está investigando es la rotura de una soldadura. Así lo ha explicado Ignacio Barrón, presidente de la CIAF.
"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura". Barrón ha considerado también que esta semana será decisiva para la investigación ya que es cuando se van a tener las pruebas "más contundentes".
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio que la caída del servicio del Rodalíes se debió a un fallo en el software instalado en el centro de control de Adif en la estaión de França, y descartó que se tratase de un sabotaje.
"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif y falló", aclara.
Por su parte, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, informaba que "dentro de lo que estaba previsto" para este martes, el servicio de Rodalies presta servicio "con razonable normalidad". Además, durante el día de hoy la gestora ferroviaria seguirá trabajando con Adif "para seguir reabriendo tramos".
"Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", expresa. Aunque también reconoce que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo" .
Un Alvia impacta con una roca
En las últimas horas un nuevo susto encendía las alarmas ferroviarias. Un tren Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia recibió el impacto de una roca en el morro. Ocurrió justo antes de que el convoy llegase a Monforte de Lemos.
Un desprendimiento de tierras hizo que el tren tuviese que detenerse y tras una inspección pudo reanudar la marcha. Afortunadamente no hay que lamentar heridos, aunque los pasajeros llegaron a su destino final con 3 horas de retraso.
Polémica con el homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz. El Gobierno lo había organizado con la Junta de Andalucía para el próximo 31 de enero en Huelva, pero Moncloa lo ha suspendido, de momento. La versión oficial es que han sido los familiares quienes han pedido que se pare porque no podían asistir, sin embargo ya hay voces que apuntan a que algunos familiares de las víctimas no quieren participar en un homenaje en el que esté el Gobierno.
Última hora sobre el accidente de tren en Adamus y caos en Rodalies | Fallo en el software
En declaraciones a Catalunya Ràdio el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado que un fallo en el software instalado en el centro de control de Adif en la estaión de França fue lo que provocó ayer la caída del servicio de Rodalíes.
Hacía tres meses que se había instalado era "nuevo", señala, descartando que se debiera a un sabotaje.
Última hora sobre el accidente de tren en Adamus y caos en Rodalies | "Semana negra" de Rodalies
Desde el Govern califican los incidentes en el servicio ferroviario catalán como una "semana negra" y "muy dura" para los usuarios, que se debe a la "crisis viva" que hay en Rodalies. Así lo ha expresado en la 'Cadena Ser' el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.
Durante estos días asegura que las suspensiones han generado en el ejecutivo catalán "cabreo" e "indignación". Todo ello supondrá un "punto de inflexión" para la mejora del servicio.
La única solución para el conseller es invertir más en las infraestructuras, trenes nuevos y cambios en la gestión.
Última hora sobre el accidente de tren en Adamus y caos en Rodalies | Feijóo: "La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria"
"Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión", criticó el líder del Partido Popular, Alverti Núñez Feijóo. Además de reprochar a Pedro Sánchez que la "primera respuesta" que haya ofrecido sea "una regularización masiva para desviar la atención".
"En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria", señaló tras confirmar el Gobierno la aprobación de un real decreto para la regularización extraordinaria de los extranjeros en situación irregular.
Ante esto, el gallego anunció que, en caso de gobernar, "las cambiaré de arriba a abajo", anunció
Última hora sobre el accidente de tren en Adamus y caos en Rodalies | Los Reyes asisten al funeral
El jueves se celebra la misa funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Tendrá lugar en Huelva a las 18:00 horas en el Pabellón de Deportes 'Carolina Marín'.
Los reyes Felipe VI y Letizia han confirmado su asistencia.
Última hora sobre el accidente de tren en Adamus y caos en Rodalies | Destituciones
En la jornada de ayer, el caos en Rodalies volvió a aparecer. Ante las peticiones del Parlament, destituyeron a Josep Enric Garcia Alemany, el director operativo de Rodalies, así como el responsable de mantenimiento de Adif.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Solucionada la incidencia en Tarragona
La incidencia que suspendía la circulación entre Riba-roja d’Ebre y Reus se ha solucionado, según ha informado Adif. Aunque el servicio aún no se ha reestablecido.
Desde el domingo llevaba trabajando el gestor ferroviario para solucionar la incidencia que se debía a la acumulación de agua en las vías.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Los servicios ferroviarios catalanes prestan servicio con "razonable normalidad"
Este martes el Rodalies y Regionales "está prestando" servicio "con una razonable normalidad", ha avanzado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, detallando que se trata "dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy".
Además, ha asegurado que en la jornada de hoy "seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos": "Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Víctor Currás, pasajero del Alvia Barcelona-Galicia: "Se habló de si era un árbol caído, incluso un jabalí"
Víctor Curras, periodista del Faro de Vigo, viajaba en el tren Alvia de Barcelona a Galicia. En Noticias de la Mañana ha explicado que es un tramo "bastante lento por lo cual el frenazo y el golpe no se nota tanto como en una de alta velocidad. Yo iba en los coches más de la cola, además iba durmiendo por lo que no lo noté, pero la gente que iba en el extremo contrario sí que notó un golpe seco, un frenazo. Algunos hablaban de una especie de remonte en la vía y aunque al principió se habló de si era un árbol caído, unas rocas, un desprendimiento de tierra incluso nos dijeron de un jabalí, fue un arrollamiento de piedras como después nos informó Renfe".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Reparada la rotura de Espluga de Francolí y se aumenta la velocidad a 230 km/h
Desde Adif se confirma que ya se ha reparado la rotura de Espluga de Francolí, Tarragona, en la línea Madrid-Barcelona. Ahora ya se va a 230 kilómetros hora y la previsión es que mañana se recuperen los 300 kilómetros hora. La rotura obligó a limitar la circulación de los trenes a 80 kilómetros por hora en ese tramo.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | "Notaron el frenazo y pusieron un poco cara de circunstancias"
Uno de los pasajeros del tren ha relatado a las Noticias de la Mañana de Antena 3 cómo se vivieron esos momentos en el Alvia de Barcelona a Galicia. "Yo en ese momento iba durmiendo e iba en los últimos coches, pero los que iban en el otro extremo notaron el frenazo y pusieron un poco cara de circunstancias de qué está pasando. Después nos confirmaron que efectivamente había sido una roca que había impactado con el morro". El tren tuvo que detenerse casi durante una hora.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Una roca choca con el morro de un tren Alvia que viajaba de Barcelona a Galicia
Susto tremendo el que se ha vivido en un tren Alvia que la pasada noche circulaba de Barcelona a Galicia. Antes de llegar a Monforte de Lemos, por un desprendimiento de tierras, el morro del tren recibió el impacto de una roca. El tren tuvo que detenerse y tras una inspección pudo continuar el viaje aunque a una marcha muy lenta. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Renfe advierte de que "puede haber demoras puntuales"
Desde Renfe se informa de que se ha hecho una reprogramación de toda la oferta de trenes para este martes que, a juicio de Antonio Carmona debería ser suficiente para garantizar la movilidad de los usuarios. El portavoz de Renfe ha advertido no obstante que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo". "Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | La jornada arranca con "razonable normalidad" en Rodalies
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo. Tras el caos vivido en las últimas jornadas en Rodalies la mañana de este martes parece que arranca con "razonable normalidad". El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que el servicio "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy". Carmona ha avanzado que hoy se "seguirá trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos".
