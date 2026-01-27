Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo: La caída del servicio de Rodalíes fue por un fallo en el software del centro de control de Adif

Novedades en la investigación del accidente de tren en Adamuz. Las últimas informaciones apuntan a que la causa principal que ahora mismo se está investigando es la rotura de una soldadura. Así lo ha explicado Ignacio Barrón, presidente de la CIAF.

"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura". Barrón ha considerado también que esta semana será decisiva para la investigación ya que es cuando se van a tener las pruebas "más contundentes".

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio que la caída del servicio del Rodalíes se debió a un fallo en el software instalado en el centro de control de Adif en la estaión de França, y descartó que se tratase de un sabotaje.

"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif y falló", aclara.

Por su parte, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, informaba que "dentro de lo que estaba previsto" para este martes, el servicio de Rodalies presta servicio "con razonable normalidad". Además, durante el día de hoy la gestora ferroviaria seguirá trabajando con Adif "para seguir reabriendo tramos".

"Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", expresa. Aunque también reconoce que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo" .

Un Alvia impacta con una roca

En las últimas horas un nuevo susto encendía las alarmas ferroviarias. Un tren Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia recibió el impacto de una roca en el morro. Ocurrió justo antes de que el convoy llegase a Monforte de Lemos.

Un desprendimiento de tierras hizo que el tren tuviese que detenerse y tras una inspección pudo reanudar la marcha. Afortunadamente no hay que lamentar heridos, aunque los pasajeros llegaron a su destino final con 3 horas de retraso.

Polémica con el homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz. El Gobierno lo había organizado con la Junta de Andalucía para el próximo 31 de enero en Huelva, pero Moncloa lo ha suspendido, de momento. La versión oficial es que han sido los familiares quienes han pedido que se pare porque no podían asistir, sin embargo ya hay voces que apuntan a que algunos familiares de las víctimas no quieren participar en un homenaje en el que esté el Gobierno.