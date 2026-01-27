Rafael Louzán asegura que España acogerá la final del Mundial 2030

España será protagonista absoluta del Mundial de 2030 y albergará la gran final del torneo. Así lo anunció Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que también confirmó que la final de la Copa del Rey se disputará con total seguridad el fin de semana del 18 o 19 de abril, a la espera de concretar el día exacto.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este lunes que España "liderará el Mundial" de 2030, que coorganiza junto a Portugal y Marruecos, y que además acogerá "la final". El dirigente realizó estas declaraciones durante su asistencia a la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Final copera "el 18-19 de abril"

"España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final", afirmó Louzán, que también aprovechó para despejar dudas sobre la fecha de la final de la Copa del Rey. Según explicó, el partido decisivo será "cien por cien seguro" el fin de semana "del 18-19 de abril", aunque todavía está por decidir si se jugará sábado o domingo.

"Lo que había manifestado es que íbamos a proceder al cambio, que está en marcha y ahora falta saber si pudiera ser el 18 o el 19 de abril, pero es cien por cien seguro que va a ser ese fin de semana, para que no haya más cambios", señaló.

El cambio de fechas responde, según Louzán, a "una cuestión de seguridad", con el objetivo de facilitar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Y para la propia ciudad de Sevilla creo que es bueno que no concentremos la final de la Copa con otro evento más, la Feria. Es bueno para todos trabajar coordinadamente, y esto lo podemos hacer gracias a que existe una coordinación muy buena con LaLiga, que nos hemos sentado, buscando lo mejor", explicó.

En la planificación también influye el calendario del Real Betis, que esta temporada disputa sus partidos como local en el estadio de La Cartuja debido a las obras en el Benito Villamarín. "Lo he explicado, como sabéis hay un equipo que está jugando allí, que es el Real Betis, y juega competición europea, Copa del Rey y LaLiga. Hay que adaptar un poco todo", comentó.

Coordinación en Sevilla

Louzán subrayó además la coordinación institucional existente para sacar adelante el evento: "Todo está más o menos trabajado y estamos coordinados también, sin duda, con la entidad que ha apostado por la Copa del Rey, que es la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Esperemos que salga bien", indicó.

El ajuste de fechas afectará también al calendario liguero, aunque el presidente de la RFEF restó importancia a ese impacto: "Habrá un desplazamiento en la jornada, sí. Pero vamos estamos ya desde hace unos días trabajando y todo va a ir por el camino que corresponde", tranquilizó.

"Hoy lo destacábamos en Navarra, en Pamplona, precisamente de que esa consolidación de trabajo coordinado y del buen hacer de LaLiga y de la Federación está dando sus frutos. Puedo decir y debo decir que la estabilidad, la coordinación, el buen hacer y el trabajo en equipo al final da sus resultados. Ahí están evidentemente la mejora de ingresos para el fútbol español", apostilló.

