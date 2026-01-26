Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borrasca Joseph, en directo: última hora de carreteras cortadas, trenes suspendidos y temporal en España

La AEMET ha declaro la alerta naranja, e incluso la roja, en varias zonas de la geografía española ante la nueva borrasca Joseph.

Tres personas protegi&eacute;ndose de la lluvia en Galicia

Tres personas protegiéndose de la lluvia en GaliciaEFE

La borrasca Joseph amenaza durante toda esta semana a gran parte de la península ibérica, especialmente en Galicia, Castilla y León y Andalucía. Se esperan fuertes lluvias, nieve en zonas de alta montaña y vientos intensos, además de temporales fuertes en lugares de costa.

Las consecuencias de esta borrasca ya están afectando directamente a la circulación por carretera e incluso a nivel ferroviario, donde ya se están produciendo retrasos destacados.

Carreteras cortadas

Según la DGT, hasta 79 carreteras afectadas, de las cuales 15 continúan cortadas, mientras que en otras 45 vías es obligatorio el uso de cadenas. La DGT pide extremar la precaución especialmente en la A-1, entre Madrid y Segovia, y en la A-2, entre Guadalajara y Soria.

Por ejemplo, en Castilla y León no se puede circular por la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), entre los km 6.2 al 16.7 y en el acceso a la Laguna de Peces ; tampoco en la DSA-191, en Candelario (Salamanca), del km 3.5 al 10.6 , y por la SA-203, en la Peña de Francia (Salamanca). A su vez, en Cataluña se encuentra cortada la BV-4031, en Castellar de n'Hug (Barcelona) y se ha visto afectada la conexión entre Lleida y Huesca la N-230 a la altura de Estet-Aneto.

En Navarra están cerradas parcialmente tres carreteras: NA-137, NA-2011 y la NA-2012. Al igual que en Extremadura, donde se ha cerrado de forma parcial la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle, la CC-437, en el Pico Villuercas; mientras que en Galicia, la OU-122, en Casaio (Ourense) y en Asturias, la LN-8, entre Los Pontones y El Quempu.

Trenes afectados y circulación suspendida

Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad. Es en Galicia donde se está notando más los efectos de esta borrasca Joseph, ya que A Coruña y también en Pontevedra se esperan rachas de viento que puedan superar los 90 km/h.

Avisos de nivel rojo y naranja

El aviso rojo para Galicia se centra en la provincia de Pontevedra, donde se esperan hasta 120 litros por m2 en las próximas horas y en el que las clases se han suspendido.

También hay avisos de nivel naranja, en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. En Canarias se esperan cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios significativos.

La nieve llegará al Pirineo de Aragón y Cataluña, donde se darán acumulaciones de unos 24 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

