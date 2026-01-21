Carlos Alcaraz supera a Yannik Hanfmann y ya está en tercera ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz superó a un gran Yannick Hanfmann (7-6(4), 6-3 y 6-2) y al calor reinante en Melbourne para clasificarse para la tercera ronda del Open de Australia 2026, cuarta vez en su carrera que logra estar presente en esa ronda del grand slam oceánico. El murciano y número del mundo 1 se tuvo que emplear a fondo en un primer set que se extendió durante 78 minutos y resuelto por Alcaraz en el tie-break. Un saque abierto que no pudo responder el tenista alemán y un gritó del jugador de El Palmar que retumbó en la Rod Laver Arena fueron el cierre a un primer set terrible.

Ya con el primer set en el bolsillo, Alcaraz comenzó a gobernar el partido y un break en el cuarto juego del segundo set comenzó a abrir las puertas de la victoria para el español. El ganador de seis grand slam no dejó escapar esa ventaja y cerró el segundo set (6-3), poniendo rumbo a una nueva victoria en el Open de Australia. Hanfmann, con problemas físicos tras el final del ese segundo set, ya no pudo contener a un Alcaraz que vio su momento y no dudó.

El tenista murciano aseguró la victoria en un cómodo tercer set(7-6(4), 6-3 y 6-2) y se metió en la tercera ronda del Open de Australia, cuarta vez en su carrera que lo logra. Su siguiente rival será el francés Corentin Moutet, verdugo del estadounidense Zheng (6-3, 1-6, 3-6, 0-2 y retirada).

"Mucha gente ve que soy número uno y que juego contra el número 100 y piensa que va a ser fácil. Pero no lo es, la verdad. Cara partido es distinto. Yannick tiene un estilo con el que no estoy muy cómodo. No ha sido fácil, tampoco con las condiciones, con mucho calor", explicó Alcaraz a pie de pista tras su segunda victoria en el Open de Australia 2026.

El murciano admitió que esperaba un partido complicado ante Hanfmann. "Sabía que iba a jugar muy bien. Ha sido más duro de lo que me esperaba al principio, no sentía la bola tan bien como me hubiera gustado, su bola venía como una bomba, derecha y revés, tenía que estar preparado. Estoy feliz por haber superado un difícil primer set, luego me he sentido mejor en la pista", resumió Alcaraz.

El murciano, que no jugará hasta el viernes, aprovechará para descansar y recuperar y jugar al golf, al que siempre que puede hace. Como el lunes, tras ganar en primera ronda. Entonces jugó con el suizo Roger Federer desveló en la entrevista de pista. "Tuve la suerte de jugar con Roger y su golf es tan bonito como su tenis", apuntó.

El tenista español tuvo un bonito detalla con las víctimas de los accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y se acordó de ellos en la firma a la cámara tras el partido ante el alemán Yannick Hanfmann. "Mucho ánimo con lo que está pasando en España", escribió sobre la lente el número uno del mundo, en referencia a las 42 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), el pasado domingo.

Davidovich reina en la locura ante Reilly Opelka

Alejandro Davidovich, que dilapidó una ventaja de dos sets, superó en una batalla a cinco sets el estadounidense Reilly Opelka (6-3, 7-6(3), 5-7, 4-6 y 6-4), que a punto estuvo de enseñar la puerta de salida del Abierto de Australia al español, decimocuarto del mundo.

Todo lo que había hecho el tenista malagueño, en buen nivel en este arranque de curso, estuvo a punto de irse por la borda. Frenó a tiempo la reacción contundente del norteamericano de dos metros y once centímetros y selló, al final de casi cuatro horas, un triunfo sufrido, en cinco sets para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.

"Siempre luchando", escribió en la cámara Davidovich al terminar el partido. En dieciseisavos le espera uno de los favoritos, Tommy Paul, que ganó al argentino Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4 y 6-2.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ahora quiero descansar y luego ya pensaré en el próximo partido, el del viernes", concluyó en la pista Davidovich.