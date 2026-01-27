Del monopatín al sueño olímpico: Egoitz Bijueska ya es el número 1 del mundo

Egoitz Bijueska ha convertido su actividad extraescolar en una realidad que pocos podrían imaginar; es número uno en el ranking mundial de skate y uno de los grandes proyectos del futuro de este deporte. Desde el primer momento destacó por su valentía sobre la rampa. "Ha sido el mejor año hasta ahora", reconoce el joven vasco para Antena 3 Deportes, consciente de que su progresión ha sido tan rápida como sólida.

Un talento joven con récord mundial

Su nueva hazaña ha sido lograr una acrobacia con monopatín llamada '900'. Tonny Hawk, rider profesional y una de las mayores leyendas del skate mundial, tardó diez años en lograrlo, a los 31 años. Son dos giros de 360º y uno de 180º sobre su propio eje en el aire, una auténtica bestialidad y uno de las maniobras más complicadas del skateboard.

Así Egoitz Bijueska ha logrado una acrobacia registrada solo 12 veces en el mundo. "No fuero tantos intentos, fue más mental por el miedo a caer", asegura el joven skater. Al acabar, tira el monopatín con rabia por conseguirlo y recibe el apoyo de todos sus compañeros.

Un sueño que apunta a los Juegos Olímpicos

El siguiente objetivo ya está marcado: los Juegos Olímpicos. "Voy a hacer todo lo posible por ir", asegura con determinación a Antena 3 Deportes. Un sueño que también comparten en su casa. Su madre lo resume con orgullo: "Es bueno, es muy bueno". Una frase sencilla que refleja el sacrificio, la constancia y la ilusión del joven que lucha cada día por un sueño que ya ha empezado a hacerse realidad.

