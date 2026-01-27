Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Open de Australia

Carlos Alcaraz: "Estoy en semifinales, pero honestamente no es un alivio, ni me ha quitado presión"

El murciano se sincera en rueda de prensa al ser preguntado si alcanzar las semifinales del Open de Australia le ha supuesto una liberación a nivel emocional tras lo vivido en las últimas semanas y su ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz, en plena entrevista con Jim Courier en la Rod Laver Arena

Carlos Alcaraz, en plena entrevista con Jim Courier en la Rod Laver ArenaReuters

Carlos Alcaraz disputara este viernes ante Alexander Zverev la primera semifinal del Open de Australia de su carrera. El murciano se deshizo en tres sets de Alex de Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) y logró alcanzar la penúltima ronda del grand slam oceánico por primera vez, tras tropezar en cuartos de final en 2024 (derrota ante Zverev) y 2025 (derrota ante Djokovic). El número 1 del mundo y ganador de seis grand slam afronta el reto de levantar el único major que falta en su palmarés y lo hace justo después de algo más de un mes de su ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Muchos pensaban que el de El Palmar podría echar de menos al entrenador valenciano en Melbourne, pero el español está ofreciendo su mejor versión en tierras australianas. En la rueda de prensa posterior a su triunfo ante Alex de Miñaur, el actual campeón de Roland Garros y el US Open se sinceró y aseguró que no ha supuesto un alivio alcanzar las semifinales después de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre su separación de Ferrero.

"La verdad es que no, porque he aprendido a intentar no escuchar, a intentar seguir el camino que creemos correcto, y sobre todo, a creer en lo que hago. Incluso si hubiera perdido en primera o segunda ronda, teníamos claro el objetivo a seguir. No habría sido un fracaso, sino un aprendizaje", indicó el murciano en rueda de prensa.

"Estoy en semifinales, muy contento por eso, pero honestamente no es un alivio, ni me ha quitado presión, porque durante todo el torneo he estado jugando para mí, para mi familia y para mi equipo, no para quienes podrían juzgar si avanzo o no de rondas", indicó Alcaraz.

"Estoy contento de ver dónde estoy ahora"

El murciano también destacó el nivel al que está jugando en el actual Open de Australia, subrayado el trabajo que ha realizado a nivel mental.

"He estado trabajando mucho la concentración y el enfoque, ha sido uno de los principales objetivos. He intentado aplicarlo en cada entrenamiento, punto tras punto", señaló Alcaraz.

"Es mi primer torneo oficial del año. Al principio quieres jugar a tu mejor nivel, pero es imposible; necesitas entrar en ritmo de competición. Mi equipo me dijo que siguiera empujando, que el nivel iba a llegar, y estoy contento de ver dónde estoy ahora", añadió el murciano.

"Si (Zverev) quiere ganarme, va a tener que sudar mucho"

Por último, el tenista español anunció batalla ante Zverev en las semifinales del Open de Australia.

"Está jugando a un nivel altísimo y va a ser una batalla dura. Estaré listo, eso seguro. Estoy impaciente por jugar ante él en las semifinales del Open de Australia. Estaré preparado para el partido y si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho", concluyó el murciano.

