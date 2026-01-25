Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final del Open de Australia en directo

Carlos Alcaraz está a tan solo una victoria de su mejor resultado en el Open de Australia, lo que supondría un gran paso hacia su sueño y gran objetivo de 2026: convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams.

Limpio a cuartos de final

Tras impartir una nueva lección de tenis ante Tommy Paul, el ahora pupilo de Samu López afronta los cuartos de final tras haber ganado sus cuatro partidos previos sin ceder un solo set (Walton, Hanfmann, Moutet y Paul), algo que jamás había conseguido hasta la fecha en el torneo oceánico.

Una ronda 'maldita' para Alcaraz en Australia

Será la tercera vez de forma consecutiva que el murciano pise la ronda de cuartos de final en Australia, una fase de la que nunca ha avanzado tras perder ante Zverev en 2024 y ante Djokovic el año pasado. Es más, será la 14º vez que Carlos juegue unos cuartos en Grand Slam, habiendo superado esta ronda en ocho ocasiones (cayó en Australia 2024 y 2025, US Open 2021 y Roland Garros 2022).

Pleno de victorias ante De Miñaur

La única piedra antes de debutar en semifinales será el 'medio' español Alex de Miñaur (6º), uno de los jugadores más consistentes y sólidos del circuito actual. El tenista de 26 años ha doblegado por el camino a McDonald, Medjedovic, Tiafoe y el peligrosísimo Bublik (10º), al que endosó una dura derrota por 6-4, 6-1 y 6-1.

El aussie 'medio' español, a por sus primeras semis en un major

No obstante, Carlitos le tiene cogida la medida, le ha ganado en los cinco enfrentamientos oficiales entre ambos, cediendo sets tan solo en dos de ellos (semifinales del Conde de Godó 2022 y final de Rotterdam 2025). Para De Miñaur serán sus segundos cuartos de finales consecutivos en Melbourne y los séptimos de su carrera en un Grand Slam, una ronda que jamás ha superado. Eso sí, ojo a su regularidad, ya que ha llegado a los cuartos en seis de sus últimas ocho participaciones en majors.

Horario y dónde ver el Alcaraz - De Miñaur

El duelo de cuartos de final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur se disputará este martes 27 de enero en la Rod Laver Arena y en un horario todavía por definir, aunque todo apunta a que el murciano volverá al horario nocturno (la mañana española) por primera vez después de que lo hiciera en su debut ante el australiano Adam Walton.

Podrás disfrutar del partido en la web de Antena 3 Deportes con la narración y retransmisión en directo, además de la última hora y los detalles más importantes de este Open de Australia, primer Slam de la temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.