Alcaraz, 'inmaculado' en primera ronda de Grand Slams: victoria ante Walton, 20 de 20 y siguiendo los pasos de Nadal

Carlos Alcaraz ha comenzado con buen pie el 2026, y por ende el Open de Australia -primer torneo oficial de la temporada-, tras imponerse al local Adam Walton (79º) por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 en la primera ronda del major oceánico, el único Grand Slam que le falta a su palmarés.

Gesto de rabia tras ganar al 79º del mundo

El número 1 del mundo levantó los brazos y apretó los dientes tras deshacerse del 79º del ranking ATP en la 1º ronda del Open de Australia, una imagen del murciano que tampoco estamos acostumbrados a ver, pero que ejemplifica perfectamente las semanas complicadas que ha vivido Carlitos tras separar su camino de Juan Carlos Ferrero a mitad de diciembre. Hasta Alcaraz duda cuando se separa de su maestro, y hoy, pese a no ser una victoria de peso, ha conseguido liberarse de esa tensión acumulada.

Alcaraz conectó ocho aces, ganó un 77% de primeros, un 67% de segundos y dobló en winners a su rival (38 a 16), haciéndose además con un 91% de puntos en la red.

20 de 20 en primera ronda de Grand Slam

Además, firmó su 20º victoria consecutiva en primera ronda de Grand Slams, fase en la que nunca ha caído en sus ahora 20 participaciones contando con el Open de Australia 2026. Como dato, jugadores como Djokovic, Federer, Sampras, Agassi, Murray, McEnroe, Connors y varios de los más grandes de la historia de este deporte cayeron en su estreno en un Grand Slam en sus primeras participaciones cuando todavía no habían alcanzado su mejor nivel.

Nadal enlazó 34 Slams seguidos ganando en 1º ronda

No obstante, Bjorn Borg se retiró del tenis sin perder ni una sola vez en 1º ronda de major (27 participaciones), y Rafael Nadal enlazó 34 Grand Slams sin hacerlo (hasta Wimbledon 2013). Becker, por ejemplo, tardó 22 torneos en caer en su debut en un Grand Slam.

Hanfmann, próximo rival

El español se enfrentará ahora al alemán Yannick Hanfmann en 2º ronda después de que este se deshiciera del estadounidense Svajda en cuatro sets. Buena noticia también para Carlitos la pronta eliminación de Korda (podría haber sido rival en 3º ronda), que cayó ante el desconocido Michael Zheng en cinco sets. Poco a poco y con buena letra, así intentará conquistar el Open de Australia Carlos Alcaraz para convertirse además en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams, superando a Rafa Nadal, que lo hizo con 24.

