Las soldaduras centran la investigación del accidente de Adamuz: "El origen de esta tragedia ha sido la rotura de una soldadura"

Los investigadores lo tienen cada vez más claro: la causa principal del grave accidente ferroviario de Adamuz estaría relacionada con la rotura de una soldadura en el carril, más que con un fallo estructural del propio rail. Así lo ha señalado Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, quien asegura que "todo parece evidenciar que el origen de esta tragedia ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura". Las primeras conclusiones sitúan el foco en la zona de afectación térmica de la soldadura, un punto especialmente sensible desde el punto de vista técnico.

Desde el CESOL, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, su director técnico Juan Vicente coincide en que el problema se localiza justo en esa área crítica. Aunque algunas hipótesis iniciales apuntaban a la unión entre un carril antiguo y uno nuevo, los expertos descartan que esta práctica sea, por sí sola, un problema. "Es algo muy habitual en la red ferroviaria, pero hay que hacerlo bien", subrayan.

En ese sentido, Barrón insiste en que la clave podría estar en una ejecución defectuosa de la soldadura. "No debería ser un problema si se hace correctamente, pero todo apunta a que algo falló en ese proceso", afirma. Además, recuerda que los responsables aseguraron que toda la línea había sido reparada, lo que abre interrogantes sobre los controles posteriores.

Desde CESOL añaden que, si hubiera existido un defecto, debería haberse detectado en los controles de calidad. Sin embargo, otras voces discrepan. Aunque algunos responsables de la infraestructura defienden que la vía pasó todas las inspecciones y que incluso una auscultación el día anterior no habría detectado el fallo, varios ingenieros lo cuestionan.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, apunta directamente a una falta de mantenimiento. Según explica, no se habría realizado el paso del tren auscultador, un sistema que utiliza ultrasonidos para detectar fisuras internas invisibles a simple vista. "Ese tipo de inspección habría permitido identificar el problema con antelación", asegura.

Las investigaciones continúan abiertas y los expertos coinciden en que será necesario llegar hasta el final para esclarecer con precisión qué ocurrió aquella tarde y depurar responsabilidades.