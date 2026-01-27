La advertencia de Boris Becker a Carlos Alcaraz: "En este estado de forma, Zverev puede ganar el torneo"

La primera semifinal del Open de Australia ya está servida: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev. Un clásico de las últimas temporadas para dirimir al primer finalista del major oceánico y que se presenta como una batalla sin cuartel este próximo viernes 30 de enero en la Rod Laver Arena. Y es que ambos jugadores están jugando a un gran nivel en Melbourne, lo que hace presagiar un partido muy cerrado en la primera semifinal del Open de Australia.

Alexander Zverev, finalista el año pasado, firmó este martes ante Learner Tien (6-3, 6-7, 6-1 y 7-6) su mejor actuación en la actual edición del Open de Australia, donde ha ganado a Diallo, Muller, Norrie, Francisco Cerúndolo y Tien. El de Hamburgo fue un martillo con su servicio ante el estadounidense (24 aces), con un 72% de primeros saques. El gran rendimiento de Sascha supondrá una nueva prueba de fuego para un Alcaraz que llega a las semifinales tras cinco victorias sin haber cedido un solo set (Walton, Hanfmann, Moutet, Tommy Paul y Alex de Miñaur). El cara a cara refleja máxima igualdad (6-6) entre ambos tenistas, lo que demuestra la igualdad que existe entre el de Hamburgo y el de El Palmar.

Boris Becker, extenista alemán y ganador de seis grand slam, ha analizado el rendimiento y tenis de Zverev en el Open de Australia 2026 y cree que jugando al nivel que está jugando puede ganar el torneo.

"Ha sido otra actuación impresionante. Como en todo el torneo, está jugando a su mejor nivel. Tien fue duro y escucharemos más de él en el futuro. Pero, sinceramente, Zverev puede ganar el torneo. Fue una ligera ventaja que el techo estuviera cerrado y eso es bueno para los sacadores como 'Sascha'", analizó el campeón más precoz de Wimbledon en los micrófonos de Eurosport.

"Probablemente, Zverev jugará la primera semifinal. El pronóstico no es malo, así que estará el techo abierto. A priori, jugará contra Alcaraz, y será un partido diferente. Pero, repito, en este estado de forma puede ganar el torneo", sostuvo Becker tras el partido de cuartos entre Zverev y Tien.

"El saque solía ser una debilidad para Alcaraz, pero lo ha trabajado"

Tras el otro duelo de cuartos de final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur, el propio Becker elogió también el rendimiento del murciano, destacando su clara mejoría con el saque, el que quizá era uno de los golpes con mayor margen de mejora por parte del ganador de seis grand slam.

"El saque solía ser una debilidad para Alcaraz, pero lo ha trabajado con diferentes movimientos. Ahora es una verdadera fortaleza para él", analizó el extenista alemán.

Boris Becker, campeón del Open de Australia en dos ocasiones (1991 y 1996), también ensalzó la paciencia del murciano ante un De Miñaur que siempre es un seguro desde el fondo de la pista.

"La paciencia fue importante. De Miñaur devolvió muchas pelotas y daba la impresión de que Alcaraz dominaba. Cometió más de 15 errores no forzados sólo en el primer set. Luego se comunicó activamente con su palco. Después, bajó el ritmo, dejando que su oponente cometiera errores en ocasiones. Por eso el segundo y el tercer set fueron tan claros para el español", concluyó Becker.