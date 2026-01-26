McEnroe, contra el Open de Australia por lo ocurrido en el Sinner - Spizzirri: "No creo que nadie quiera ver eso en nuestro deporte"

Jannik Sinner ha firmado este lunes su clasificación para los cuartos de final del Open de Australia, donde se medirá al estadounidense Ben Shelton. El campeón de las dos últimas ediciones del grand slam australiano (2024 y 2025) se encuentra a tres victorias de revalidar su corona en Melbourne y sumar el quinto major de su carrera. El partido de octavos de final ante su compatriota Luciano Darderi ha sido mucho más plácido (6-1, 6-3 y 7-6(2)) que su anterior duelo frente a Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4 y 6-4). Y es que el jugador de San Cándido se vio contra las cuerdas en su partido de tercera ronda frente al estadounidense: había perdido el primer set y estaba con calambres en el tercer set (y 1-3 abajo) cuando el partido se paró por el intenso calor presente el pasado sábado en la capital de Victoria.

Después de varios minutos de parón y ya con el techo cerrado en la Rod Laver Arena, el partido se reanudó y Sinner remontó para meterse en los octavos de final del primer grand slam de la temporada.

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Me estaban sucediendo muchas cosas. La pierna y luego los brazos, tenía calambres en todas partes. Sé que en esto necesito mejorar y trabajaremos en ello. Al final, también el tenis es un deporte muy mental. Intento estar tranquilo. Estoy aquí para luchar y para jugar cada punto de la mejor manera", apuntó Sinner.

El nuevo protocolo contra el calor extremo de la ATP salvó al italiano de lo que parecía una eliminación segura, una circunstancia que ha generado todo tipo de reacciones y comentarios en el mundo del tenis. Pese a que el protocolo se activó de forma correcta, muchos opinan que Sinner salió claramente beneficiado con esa nueva norma. John McEnroe nunca ha sido de los que se muerde la lengua y, en plena retransmisión del partido en la ESPN, criticó de forma abierta el proceder del Open de Australia.

"No creo que nadie quiera ver esto en nuestro deporte. Parece que hay favoritismo. Me gustaría pensar que si le hubiera pasado a Spizzirri también habrían parado el partido. No sé si lo habrían hecho", deslizó el extenista estadounidense y ganador de siete grand slam.

Becker: "Con Jannik no estoy seguro de si es un problema físico o mental"

Boris Becker, otra leyenda del tenis, cuestionó la preparación de Jannik Sinner durante la pretemporada y recordó que en su época "no había reglas de calor ni techo".

"Tienes que beber mucho y asegurarte de permanecer a la sombra. Pero también es una cuestión de forma física ¿Cómo de en forma te mantuviste durante el parón invernal? Hay varios factores en juego aquí. Tienes que prepararte, cambiar tu estrategia, hacer que los peloteos sean más cortos y obligar a tu oponente a correr más", analizó el extenista alemán.

"El partido me recuerda al de hace un año contra Rune en la cuarta ronda, cuando fue exactamente igual. Con Jannik no estoy seguro de si es un problema físico o mental, porque al principio del tercer set todavía estaba en buen tono, pero, por supuesto, hacía un calor infernal", apuntó Becker.

"Yo mismo recuerdo unos cuartos de final contra Mats Wilander a 42 grados centígrados. En aquel entonces no había reglas de calor ni techo", recordó el extenista alemán.

Cuartos de final del Open de Australia 2026

Jannik Sinner se medirá este miércoles a Ben Shelton, verdugo de Casper Ruud (3-6, 6-4, 6-3 y 6-4), en los cuartos de final del Open de Australia. El ganador del duelo se medirá en semifinales al ganador del Lorenzo Musetti - Novak Djokovic.

En la parte alta del cuadro, los dos duelos de cuartos de final serán el Carlos Alcaraz vs Alex de Miñaur y el Alexander Zverev vs Learner Tien.