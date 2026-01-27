Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente de tren en Adamuz

Javier Pacios, cuñado de una víctima de Adamuz, sobre el homenaje: "No van a estar en el mismo sitio que gente del Gobierno"

Javier Pacios perdió a su cuñado Agustín en el accidente de tren de Adamuz. Se está gestando una plataforma de afectados.

Javier Pacios

Entrevista a Javier Pacios, cuñado de una víctima del accidente de tren en Adamuz | Antena 3 Noticias

Miriam Vázquez
Publicado:

Una semana después del accidente de tren en Adamuz se ha avanzado en la investigación, se ha roto la tregua política, se tienen ya cifras cerradas, sin embargo las familias siguen sin consuelo para las pérdidas que han sufrido.

El peor accidente de la alta velocidad en España se ha cobrado 45 vidas y hoy en las Noticias de la Mañana, Javier Pacios, cuñado de uno de los fallecidos nos dice que están mal. "Mal, mal. Mis suegros y mi mujer han pedido ayuda psicológica, el dolor mío no es en absoluto el que pueden llegar a tener ellos, pero vamos a necesitar ayuda psicológica".

El cuñado de Javier era Agustín, parte de la tripulación. Su familia no quiere asistir al homenaje de Estado, tampoco estará en el funeral de este jueves al que asistirán los reyes. Aseguran que ya desde antes de que se conociese la fecha tenían decidido no asistir.

"No. Nosotros vamos a hacer algo privado a Agustín en Leganés". Preguntado si los motivos de la ausencia son los que esgrime el Gobierno la respuesta también es no. "Esos motivos no tienen nada que ver. No iban a estar en el mismo sitio que la gente del Gobierno". Irónicamente comenta: " ¿Que a los familiares no les viene bien la fecha? Es que ¿Qué fecha es buena para algo así? No hay ninguna fecha buena para algo así".

Pacios nos confirma que se está gestando una plataforma de afectados y cuando le preguntan si van a denunciar no tiene dudas. "Sí, hay que denunciar. Al final se tiene que esclarecer todo, pero ya sabemos más o menos por dónde van los tiros". Asegura que no les están convenciendo las explicaciones que se dan. "Para nada nos están convenciendo".

Además, ha indicado: "Si esta desgracia sirve para que se haga justicia. Hay muchos compañeros de mi cuñado que tienen que seguir trabajando. Si la tripulación se siente segura los viajeros también vamos a ir seguros, pero tienen que trabajar en unas condiciones laborables óptimas y les tienen que arreglar las vías y los trenes. ¿Qué eso supone mucha inversión? para eso pagamos los impuestos", concluye.

