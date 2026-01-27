Un leopardo de las nieves destroza la cara a una esquiadora que se acercó demasiado para fotografiarle

Las imágenes son muy crudas. Un vídeo difundido en redes sociales muestra el ataque de un leopardo de las nieves a una esquiadora que intentaba fotografiarse con el animal en el Geoparque Mundial de la UNESCO de Keketuohai, en el condado de Funyun, al norte de China.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del viernes en la zona de la aldea de Talat, cuando la turista se acercó peligrosamente al felino mientras se dirigía a su hotel. Según medios locales, intentó situarse a unos tres metros del animal tras no conseguir un buen ángulo para la foto.

Las imágenes muestran a la mujer inmovilizada sobre la nieve hasta que un instructor de esquí logró ahuyentar al leopardo golpeando el suelo con bastones. La esquiadora fingió estar muerta durante el ataque, una reacción clave para poder sobrevivir.

La víctima fue trasladada a un hospital local, donde permanece estable. Acabó con el rostro ensangrentado por el ataque, pero el uso del casco evitó lesiones aún más graves, según confirmaron las autoridades. Como medida preventiva, la zona turística fue evacuada.

60% de la población mundial en China

Un día antes del suceso, turistas y empleados de un hotel cercano ya habían alertado de la presencia de un leopardo de las nieves en la zona, posiblemente en busca de comida, aunque no se ha podido confirmar si se trata del mismo animal.

Las autoridades llevaban días advirtiendo a residentes y visitantes sobre la presencia de estos felinos en el Valle Gem de Keketuohai, recomendando no abandonar los vehículos, no intentar fotografiarlos y evitar caminar solos. "Son grandes depredadores y pueden reaccionar agresivamente cuando se sienten amenazados", señalaron en un comunicado.

El ataque es considerado un accidente inusual. El leopardo de las nieves es una especie protegida, clasificada como vulnerable, y conocida por evitar el contacto con humanos. Según Snow Leopard Trust, China alberga alrededor del 60% de la población mundial de esta especie, presente en 12 países de Asia Central.

El biólogo George Schaller, uno de los mayores expertos en el animal, ha asegurado que no existen registros conocidos de leopardos de las nieves que hayan matado a personas.

La investigación sigue abierta y las autoridades han reforzado las advertencias de seguridad para los visitantes del geoparque.

