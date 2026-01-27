Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El paro cae en 2025 en 118.400 personas, mientras el empleo marca un nuevo récord con 605.400 puestos de trabajo más

La tasa de paro se sitúa en el 9,93%. Baja del 10% por primera vez desde 2008.

Oficina de empleo

Oficina de empleoEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Nuevo récord en el dato del paro. Según los datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA) el desempleo bajó en 118.400 personas en 2025 y el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo. El año concluyó con 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a 2,5 millones.

De forma inversa el paro ha bajado menos en 2025 que en los dos ejercicios anteriores, sin embargo la ocupación registró mejores datos que en 2024 y 2023. La tasa de paro se situó al finalizar 2025 en el 9,93%, medio punto por debajo que en 2024, su menor nivel desde el primer trimestre de 2008.

La mayor parte del empleo creado en 2025 lo generó el sector privado, con 555.300 nuevos ocupados, casi el 92% del total y la gran mayoría son puestos a tiempo completo. La tasa de temporalidad en el sector privado es del 12,4%.

Carlos Cuerpo ha valorado estos datos de forma positiva. "Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

