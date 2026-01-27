Susto tremendo en un Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia y que recibió en el morro el impacto de una roca

Tremendo susto el que vivieron los pasajeros del Alvia que circulaba la pasada noche de Barcelona a Galicia. Poco antes de llegar a Monforte de Lemos se sintió un frenazo brusco. Por un desprendimiento de tierras una roca impactó con el morro del Alvia. Uno de los pasajeros del tren ha relatado a las Noticias de la Mañana de Antena 3 cómo se vivieron esos momentos.

"Yo en ese momento iba durmiendo e iba en los últimos coches, pero los que iban en el otro extremo notaron el frenazo y pusieron un poco cara de circunstancias de qué está pasando. Después nos confirmaron que efectivamente había sido una roca que había impactado con el morro".

El tren tuvo que detenerse casi durante una hora, tras una inspección pudo llegar a marcha muy lenta hasta Monforte de Lemos. Los viajeros llegaron a su destino final con unas tres horas de retraso. Afortunadamente todo se quedó en un susto y no ha habido ningún herido.

Este susto ocurre justo una semana después del accidente de tren en Adamuz en el que 45 personas murieron. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es la rotura de una soldadura.

"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura".