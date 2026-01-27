Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incidencia en Alvia

Susto tremendo en un Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia y que recibió en el morro el impacto de una roca

Un desprendimiento de tierras ha provocado daños en un tren Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia. Ocurrió poco antes de llegar a Monforte de Lemos.

Una roca impacta con el morro de un Alvia

Susto tremendo en un Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Tremendo susto el que vivieron los pasajeros del Alvia que circulaba la pasada noche de Barcelona a Galicia. Poco antes de llegar a Monforte de Lemos se sintió un frenazo brusco. Por un desprendimiento de tierras una roca impactó con el morro del Alvia. Uno de los pasajeros del tren ha relatado a las Noticias de la Mañana de Antena 3 cómo se vivieron esos momentos.

"Yo en ese momento iba durmiendo e iba en los últimos coches, pero los que iban en el otro extremo notaron el frenazo y pusieron un poco cara de circunstancias de qué está pasando. Después nos confirmaron que efectivamente había sido una roca que había impactado con el morro".

El tren tuvo que detenerse casi durante una hora, tras una inspección pudo llegar a marcha muy lenta hasta Monforte de Lemos. Los viajeros llegaron a su destino final con unas tres horas de retraso. Afortunadamente todo se quedó en un susto y no ha habido ningún herido.

Este susto ocurre justo una semana después del accidente de tren en Adamuz en el que 45 personas murieron. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es la rotura de una soldadura.

"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio

Incendio en Murcia

Publicidad

Sociedad

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo: Renfe asegura que funciona con "razonable normalidad"

Javier Pacios

Javier Pacios, cuñado de una víctima de Adamuz, sobre el homenaje: "No van a estar en el mismo sitio que gente del Gobierno"

La Guardia Civil se persona este domingo en el lugar donde se ha cometido un asesinato de un menor de 13 años

La autopsia confirma que un adulto asesinó a Álex, el menor de 13 años en Sueca, de múltiples cuchilladas

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 27 de enero de 2026

Trabajos en el punto del accidente en Adamuz
Accidente Adamuz

Las soldaduras centran la investigación del accidente de Adamuz: "El origen de esta tragedia ha sido la rotura de una soldadura"

Una roca impacta con el morro de un Alvia
Incidencia en Alvia

Susto tremendo en un Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia y que recibió en el morro el impacto de una roca

Un desprendimiento de tierras ha provocado daños en un tren Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia. Ocurrió poco antes de llegar a Monforte de Lemos.

Efemérides de hoy 27 de enero de 2026: Xiomara Castro, presidenta de Honduras
Efemérides 

Efemérides de hoy 27 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 27 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 27 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

La CIAF apunta a una rotura en la soldadura que unía un carril fabricado en 2023 con otro de 1989

Incendio en Murcia

Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Un año clave para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario de Adamuz

Publicidad