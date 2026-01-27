Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Crimen Sueca

La autopsia confirma que un adulto asesinó a Álex, el menor de 13 años en Sueca, de múltiples cuchilladas

El hombre que confesó ser el autor del crimen pasará este martes a disposición judicial.

La Guardia Civil se persona este domingo en el lugar donde se ha cometido un asesinato de un menor de 13 años

El menor del crimen de Sueca fue asesinado por un adulto autopsia | EFE

En la tarde del pasado sábado, Juanfran M. F., se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, Valencia, para entregarse como el autor del asesinato de un menor de edad. En aquel momento, nadie tenía conocimiento del crimen que había sucedido tan solo unos momentos antes en el domicilio del hombre.

La víctima, Álex, un niño de 13 años, fue a casa de su amigo, el hijo del presunto autor, para jugar a videojuegos. Sin embargo, una hora después, el padre dejó a sus hijos en casa de los abuelos para acudir al cuartel. Llegó ensangrentado confesando el terrible crimen que había cometido.

Entre las hipótesis que barajaban los agentes se encontraba la de que Juanfran, de 48 años, podía estar encubriendo a su propio hijo. Aunque tras las pruebas realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, el medio 'LAS PROVINCIAS', revela que los forenses han llegado a otra conclusión: fue asesinado de múltiples lesiones por arma blanca, causadas por la fuerza de una persona adulta.

Con esta información y las pruebas de los investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil se descarta la participación del otro menor. El pequeño Álex fue acuchillado en repetidas ocasiones, según confirmó la autopsia, con lesiones en la parte frontal del tórax, algunas de ellas de mortales, según el medio.

Además, el menor habría intentado defenderse, según podría indicar los cortes que presentaba en las manos. Pero la diferencia de ambos cuerpos y que se encontraba jugando a videojuegos, se prueba la alevosía y por lo tanto el delito de asesinato.

Evaluarán su salud mental

Desde que el presunto autor confesó ser el culpable, fue detenido por los agentes y se encuentra en los calabozos del cuartel. Para este martes se prevé que pase a disposición judicial en la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca.

Antes de que el juez dictamine las medidas, será sometido a un examen médico para evaluar su salud mental. Aunque tras esta, especialistas de la unidad de Psiquiatría del IML, mediante entrevistas, podrán establecer el grado de afectación de sus capacidades volitivas e intelectivas.

