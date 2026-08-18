De una cita desastrosa a su primer beso: los momentos que han marcado la historia de #Claumi en Sueños de libertad

¡La historia de amor de Claudia y Miguel ya ha sido bautizada como #Claumi! A pesar desde que el primer momento ya saltó la chispa entre ellos, ¿quién nos diría que acabarían protagonizando una de los shippeos más tiernos y particulares de Sueños de libertad?

Su historia no ha sido un camino de rosas, pero parece que por fin el amor vuelve a sonreírle a Claudia y que Miguel ha conseguido afrontar sus miedos.

¡Repasamos los momentos que más han marcado a la pareja, interpretada por Isabel Moreno y Marco H. Medina!

Claudia, un inesperado apoyo para Miguel

Desde su llegada a Toledo, el doctor Salazar ha vivido situaciones muy tristes: el affaire de Marisol y Pablo y el encarcelamiento de Nieves lo dejaron devastado.

En estos duros momentos, Claudia se convirtió en su pilar y en su refugio y comenzaron a hacer buenas migas.

El apoyo de la dependienta hizo que el doctor se atreviera a tener un detalle con ella. Un gesto que Claudia le agradeció con un beso en la mejilla que despertó los sentimientos de Miguel.

Miguel: entre el amor y el miedo

Poco a poco, el doctor Salazar fue congeniando más con la encargada y no pudo seguir reprimiendo su amor hacia Claudia.

En una conversación con su hermana, el doctor le confesó lo que sentía por ella no era solo amistad, pero… ¡también estaba muy asustado!

Una primera cita (un tanto desastrosa) que despertó el amor de Claudia

Cargado de valor, y siguiendo los consejos de Mabel, Miguel se atrevió a pedirle a Claudia una cita.

Aunque esta no fue perfecta, la dependienta comenzó a ver al médico como algo más que un simple amigo y le entraron las dudas, ¿estaba enamorada del Salazar

Dos casi besos que se resistieron

Su segunda cita fue un éxito, ambos se sintieron cómodos, hasta el momento en el que iban a despedirse. El ambiente era perfecto para un primer beso, pero el doctor no se atrevió, dejando a Claudia desconcertada.

Al día siguiente, Miguel le confesó que nunca había dado un beso y eso le asustaba, pero se moría de ganas de que ella fuera la primera.

Ante estas palabras del doctor, Claudia se enterneció y dio el paso para intentar ese primer beso que no llegó porque… ¡fueron interrumpidos!

#Claumi se hizo realidad, ¡con anillo incluido!

Miguel quiso dejar claro a Claudia que iba en serio con ella así que… ¡le regaló un anillo!

Este detalle desconcertó a la encargada, que no entendía sus intenciones. Un par de días después, el doctor Salazar se declaró y le pidió ser su novio. Como no podía ser de otra forma, ¡la joven aceptó!

Su declaración provocó un momento muy emotivo que iba a culminar con el esperado primer beso que tampoco llegó porque… ¡Miguel tuvo un divertido incidente con un pájaro!

Una dolorosa ruptura ante los miedos de Miguel

A pesar de todo, los miedos se apoderaron de Miguel. El doctor Salazar, marcado por su decepción con Marisol, dejó en la estacada a Claudia tras confesar que él nunca comprenderá el amor.

La joven intentó hacerle cambiar de opinión, pero el doctor Salazar tenía clara su decisión, aunque esto… ¡rompiera su corazón!

La reconciliación más esperada

Claudia estaba tan dolida que cuando se puso enferma no quiso acudir al dispensario para no ver a Miguel. Con el paso de los días, el estado de la dependienta fue a peor y su tía Manuela tuvo que llamar al doctor Salazar.

Este nuevo acercamiento llevó a Miguel a armarse de valor y pedirle que le diese una nueva oportunidad. De nuevo, ¡Claudia volvió a aceptar?

El primer beso se hizo de rogar, ¡pero ya es una realidad!

Después de su reconciliación, Miguel se acercó a la habitación de Claudia a asegurarse de que ya se encontraba bien.

La pareja no podía ocultar sus ganas de estar cada vez más cerca y por fin ocurrió lo que tanto esperábamos… ¡se dieron su primer beso!

¡Parece que nos queda #Claumi para rato! Descubre cómo continúa su historia en Sueños de Libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y en atresplayer.

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