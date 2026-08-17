Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a arruinar la reputación de Pablo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz pondrá en marcha su plan de unir a Begoña y Andrés para abrir una crisis en el matrimonio de la enfermera y Gabriel.

La niñera manipulará a Julia para que convenza a sus padres de invitar a casa al hijo de Damián, ¡lo que provocará la ira del director de la fábrica!

Mientras, Andrés y Marta, ante el fracaso de su propuesta para relanzar las ventas de la perfumera, decidirán pedir ayuda a las chicas de la tienda. A Claudia se le vendrá a la menta una brillante idea que podrá cambiarlo todo, ¿de qué se tratará?

En otro orden de cosas, Marta, angustiada por la decisión de doña Clara de crear una fundación en nombre de Pelayo, se desahogará con Digna.

Después, la madre de Pelayo regresará a la casa familiar para presionar a Marta con aceptar esta propuesta. ¿Cuál será su decisión?

Finalmente, la llegada del director de la caja de ahorros de Tarragona para la que Pablo trabaja traerá malas noticias: ¡los rumores de su aventura con Marisol han llegado a Cataluña!

Ante ello, el Salazar buscará refugio en Damián y Gabriel descubrirán que se han reconciliado. Esta impactante noticia llevará al director a querer vengarse de él y… ¡arruinar su futuro laboral! ¿De qué será capaz?

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