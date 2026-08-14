Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 626

“¿Entonces somos novios?” Miguel y Claudia vuelven a darle una oportunidad al amor

El doctor Salazar se da cuenta de que no puede vivir sin la sobrina de Manuela y le pide retomar su relación.

“¿Entonces somos novios?” Miguel y Claudia vuelven a darle una oportunidad al amor

“¿Entonces somos novios?” Miguel y Claudia vuelven a darle una oportunidad al amor

Publicidad

Miguel decidió poner punto final a su relación con Claudia al creer que nunca podría hacerle feliz.

Sin embargo, tras volver a verla y ver que estaba enferma, sus sentimientos hacia ella han vuelto a despertarse.

Miguel se ha dado cuenta de que no puede vivir sin ella y se ha sincerado con la dependienta diciéndole que si rompió con ella fue porque es una persona complicada y la única manera que encontró para no hacerle daño, fue alejándole de él.

“Ya lo sé, Miguel, te elegí sabiéndolo”, le ha dicho Claudia acercándose al doctor y dejándole caer que aún le sigue queriendo.

Entonces, Miguel le ha preguntado si aún tiene el anillo que le regaló y ella le ha respondido que no lo lleva puesto, pero le ha dicho que lo lleva en el bolso.

Miguel ha cogido el anillo y ha vuelto a ponérselo: “Quiero retomar nuestra relación”, le ha dicho a Claudia mientras ella no ha podido disimular su alegría al escuchar sus palabras.

“¿Entonces somos novios?” le ha preguntado emocionada lanzándose a sellar su reconciliación con un beso, pero Miguel ha vuelto a evitar ese esperado primer beso diciéndole que aún puede estar en fase de contagio de la neumonía. ¡Ay, Miguel! ¿Llegará pronto ese beso tan esperado?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

“¿Entonces somos novios?” Miguel y Claudia vuelven a darle una oportunidad al amor

“¿Entonces somos novios?” Miguel y Claudia vuelven a darle una oportunidad al amor

La huida de Alya termina en un beso: Cihan confiesa por fin su amor en los próximos capítulos

La huida de Alya termina en un beso: Cihan confiesa por fin su amor en los próximos capítulos

Doña Clara propone a Marta crear una Fundación benéfica en nombre de Pelayo: “Así nadie se olvidará de mi hijo”

Doña Clara propone a Marta crear una Fundación benéfica en nombre de Pelayo: “Así nadie se olvidará de mi hijo”

¿De qué trata Las hijas de la criada? Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Atresmedia
Imperdible

¿De qué trata Las hijas de la criada? Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Antena 3

Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?
Avance

Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?

Cihan Deniz sufre una terrible caída tras descubrir la habitación del bebé de Mine
En tierra lejana | 11 de agosto

Cihan Deniz sufre una terrible caída tras descubrir la habitación del bebé de Mine

El pequeño entra por casualidad en la habitación que Sadakat ha preparado para el futuro hijo de Mine. Incapaz de soportar lo que ve, sale corriendo alterado y acaba sufriendo un grave accidente que deja a toda la familia en shock.

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar

Tras meses de intentos fallidos, los jóvenes Vicho podrían haber dado con la fórmula para volver a su hogar.

¿Cómo se monta un pódcast de éxito? Los Vicho tienen la respuesta

¿Cómo se monta un pódcast de éxito? Los Vicho tienen la respuesta

El curioso fenómeno que sufre Mateo y que todavía no se ha diagnosticado

El curioso fenómeno que sufre Mateo y que todavía no se ha diagnosticado: “No se le ha puesto nombre”

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia

Publicidad