“¿Entonces somos novios?” Miguel y Claudia vuelven a darle una oportunidad al amor

Miguel decidió poner punto final a su relación con Claudia al creer que nunca podría hacerle feliz.

Sin embargo, tras volver a verla y ver que estaba enferma, sus sentimientos hacia ella han vuelto a despertarse.

Miguel se ha dado cuenta de que no puede vivir sin ella y se ha sincerado con la dependienta diciéndole que si rompió con ella fue porque es una persona complicada y la única manera que encontró para no hacerle daño, fue alejándole de él.

“Ya lo sé, Miguel, te elegí sabiéndolo”, le ha dicho Claudia acercándose al doctor y dejándole caer que aún le sigue queriendo.

Entonces, Miguel le ha preguntado si aún tiene el anillo que le regaló y ella le ha respondido que no lo lleva puesto, pero le ha dicho que lo lleva en el bolso.

Miguel ha cogido el anillo y ha vuelto a ponérselo: “Quiero retomar nuestra relación”, le ha dicho a Claudia mientras ella no ha podido disimular su alegría al escuchar sus palabras.

“¿Entonces somos novios?” le ha preguntado emocionada lanzándose a sellar su reconciliación con un beso, pero Miguel ha vuelto a evitar ese esperado primer beso diciéndole que aún puede estar en fase de contagio de la neumonía. ¡Ay, Miguel! ¿Llegará pronto ese beso tan esperado?

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