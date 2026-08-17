El protagonista | El secreto
Murat Yildirim es Serhat Tecer, un hombre de éxito marcado por la traición y un gran secreto
El secreto promete robarnos el corazón. Te presentamos a Serhat Tecer, el gran protagonista de esta historia. Un hombre ejemplar que parece tenerlo todo, hasta que una terrible mentira destruye por completo la vida que había construido.
Publicidad
El destino le cambia la vida por completo a Serhat Tecer, un empresario atractivo, brillante y carismático que ha conseguido sacar a su familia adelante tras la trágica pérdida de su padre. Trabaja en el sector hotelero, donde se ha ganado el respeto de todos gracias a su esfuerzo y dedicación.
Para él, proteger a los suyos es lo más importante y siempre ha puesto a su familia por encima de cualquier otra cosa.
Convertido en el principal apoyo de los suyos desde muy joven, Serhat vive convencido de que tiene una vida perfecta junto a su esposa Berrak y sus dos hijas. Sin embargo, todo aquello en lo que creía está a punto de derrumbarse.
Ese mundo ideal se rompe en mil pedazos tras un grave accidente. Su mujer queda en coma en el hospital y, en ese momento, Serhat descubre una dolorosa verdad: tuvo una hija en secreto hace seis años fruto de una infidelidad y la dio en adopción. Con su esposa incapaz de darle respuestas, el empresario se llena de rabia y desconfianza al no saber quién es el verdadero padre de la pequeña Kader.
A partir de entonces, Serhat inicia una búsqueda desesperada de respuestas mientras intenta mantener unida a su familia. Obligado a enfrentarse a secretos que llevaban años ocultos, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrirlo.
En medio de eso, el destino cruza su camino con el de Zeynep, una joven alegre que vende rosas en el mercado y que rescata a la niña de los malos tratos que sufre por parte de sus padres adoptivos. Su encuentro cambiará para siempre la vida de todos.
Murat Yildirim, uno de los actores más populares y reconocidos de la televisión turca, da vida a Serhat. El público internacional lo conoce gracias a sus papeles protagonistas en producciones de enorme éxito. Muy pronto, gran estreno en Antena 3 y atresplayer.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad