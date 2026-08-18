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En tierra lejana | 17 de agosto

Cihan echa a Sadakat de la mansión tras una brutal discusión: “Si no te vas tú, me iré yo”

Cihan ha llegado al límite con su madre después de lo ocurrido con la habitación del bebé de Mine. Ante Nare, Kaya y Alya, le ha pedido que abandone la mansión, pero Sadakat se ha negado a marcharse.

Cihan echa a Sadakat de la mansión tras una brutal discusión: “Si no te vas tú, me iré yo”

Cihan echa a Sadakat de la mansión tras una brutal discusión: “Si no te vas tú, me iré yo”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan ha intentado hablar una vez más con Sadakat para que entienda por qué está tan enfadado. Le ha recordado que la cuna que llegó a la mansión fue devuelta inmediatamente y que, aun así, su madre pidió que prepararan la habitación para el bebé a escondidas.

Sadakat ha tratado de explicarle que lo hizo porque pensaba que él acabaría cambiando de opinión y querría que el bebé estuviera en la mansión. Pero Cihan ya no quiere seguir discutiendo sobre lo mismo.

El empresario ha dejado claro que ha tomado una decisión: Sadakat tendrá que abandonar la mansión. Su madre no podía creer lo que estaba escuchando y le ha recordado que esa también es su casa: “Yo soy la señora Albora, nadie me echa”.

Pero Cihan no ha dado marcha atrás. Ante la negativa de Sadakat a marcharse, ha tomado otra decisión: “Si no quieres irte tú, lo haré yo”. Sin decir nada más, Cihan ha cogido de la mano a Alya y los dos han salido juntos del salón. Segundos más tarde, la matriarca se ha desmayado.

La decisión de Cihan supone una ruptura sin precedentes entre madre e hijo y puede cambiar para siempre el futuro de la familia Albora. ¿Cambiará de opinión?

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Cihan echa a Sadakat de la mansión tras una brutal discusión: “Si no te vas tú, me iré yo”

Cihan echa a Sadakat de la mansión tras una brutal discusión: “Si no te vas tú, me iré yo”

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