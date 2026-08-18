La pedida de Kaya e Ipek lleva a Zerrin a cometer una locura: esta noche, en En tierra lejana

La familia celebra el compromiso de Kaya e Ipek, pero mientras todos brindan por la pareja, Zerrin vive su peor momento. Ver al hombre que ama comprometerse con otra la deja destrozada y la lleva a tomar una decisión desesperada.

Todo está preparado y los padres de ella dan su aprobación a la unión. Cuando le preguntan a Ipek si quiere casarse con Kaya, la joven responde con un rotundo "sí". Minutos después, Sadakat les pone los anillos y la pareja intercambia las alianzas entre aplausos, mientras Zerrin presencia la escena con el corazón roto.

Por si fuera poco, la tensión se dispara cuando Demir apunta a Kaya con un arma, aunque se detiene al ver que algo grave le ocurre a su esposa. ¿Qué será capaz de hacer Zerrin tras ver a Kaya unirse a Ipek?

No te pierdas esta noche, a las 23:00 h, En tierra lejana. Ya disponible en atresplayer.

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