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Nuevo tiroteo en Filipinas: un estudiante entra armado a un instituto en Zamboanga y abre fuego matando a una persona

El estudiante ha retransmitido, con una cámara corporal, el tiroteo. Después del ataque se ha suicidado. Advertimos de la dureza de las imágenes.

Tiroteo en un instituto de Filipinas

Nuevo tiroteo en Filipinas: un estudiante entra armado a un instituto en Zamboanga y abre fuego matando a dos personas | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La campana estaba a punto de sonar en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga cuando un estudiante de noveno grado irrumpió armado en el centro con "una pistola y un rifle" y abrió fuego de forma indiscriminada contra un grupo de alumnos que no habían mostrado "provocación aparente". El resultado ha sido trágico, ha matado a un compañero y después se ha suicidado. El agresor llevaba una cámara corporal a través de la cual retransmitió en directo el ataque. Advertimos de la dureza de las imágenes.

Sin confirmar la identidad de los fallecidos las autoridades han confirmado el número de víctimas: "Podemos confirmar que hay dos fallecidos. Estamos coordinando con las autoridades para obtener el informe completo y todos los detalles, que esperamos facilitar lo antes posible". Además, han dado por controlada la situación. "Tras inspeccionar minuciosamente todos los edificios, no encontramos más víctimas mortales ni estudiantes heridos".

La Policía Nacional de Filipinas ha asegurado que en este momento se están investigando "las circunstancias del incidente" y a través de un comunicado publicado en la red social Facebook ha manifestado que la "situación ya está bajo control" en el centro académico.

El pasado 22 de junio se registró otro tiroteo en una escuela de Tacloban, a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos, un suceso que ha impulsado el debate sobre el uso de armas en el país.

En Filipinas está regulado tanto el porte de armas como su posesión. La licencia para la misma se obtiene tras realizar pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales. Pero la realidad indica que miles de armas de fuego ilegales circulan por el país.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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