Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 591

Miguel agradece a Claudia su apoyo con un bonito detalle y… ¡ella responde con un beso!

El doctor se ha acercado a la perfumería para tener un detalle con Claudia en agradecimiento a su apoyo durante todo este tiempo.

Miguel agradece a Claudia su apoyo con un bonito detalle y… ¡ella responde con un beso!

Publicidad

Miguel ha sorprendido a Claudia en la perfumería para agradecerle su apoyo tras la triste situación que atravesó su familia. Y aunque estaba muy nervioso, ha sacado valor para entregarle los bombones. ¡Claudia no se lo esperaba!

“Te estaré eternamente agradecido” le ha dicho, ya que su ayuda para que se reconciliase con su madre, ha sido crucial. Miguel le ha dicho que los bombones eran una manera de agradecérselo, pero Claudia le ha dicho que no hacía falta. ¡¿Pueden ser más monos?!

“Estos me encantan, Miguel” le ha confesado la dependienta cuando Miguel le ha dicho que no tenía claro cuáles eran sus favoritos. ¡Claudia incluso se ha acercado para darle un beso en la mejilla!

El médico no ha sabido cómo reaccionar ante este gesto y se ha marchado con la excusa de que tenía muchas cosas que hacer y lo mejor ha sido la reacción de Claudia… ¡¡¡Cómo le mira, por favor!!!

¿Será que el hijo de Nieves está empezando a darse cuenta de que siente algo especial por Claudia?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Miguel agradece a Claudia su apoyo con un bonito detalle y… ¡ella responde con un beso!

Miguel agradece a Claudia su apoyo con un bonito detalle y… ¡ella responde con un beso!

Marta oculta a Fina la llamada de Bianca

Marta oculta a Fina la llamada de Bianca, ¿descubrirá la verdad?

Suna

La inesperada revelación médica que cambiará el rumbo de Una nueva vida: Suna, embarazada y al borde de la muerte

Descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola
El 12 de julio en atresplayer

Misterio, trabajo en equipo y dos mentes brillantes: descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

Capítulo 590 de Sueños de libertad; 25 de junio: Valentina le cuenta a Begoña los rumores que circulan en la colonia sobre ella
Resumen

Capítulo 590 de Sueños de libertad; 25 de junio: Valentina le cuenta a Begoña los rumores que circulan en la colonia sobre ella

La enfermera se queda en shock al descubrir lo que la gente dice sobre ella.

Tasio descubre las pastillas de Antoine Brossard en su bolsillo … ¿se podría haber evitado la muerte de francés?
Capítulo 590

Tasio descubre las pastillas de Antoine Brossard en su bolsillo … ¿se podría haber evitado la muerte de francés?

El joven se despierta tras su noche de borrachera y se da cuenta de tiene las pastillas de Antoine Brossard.

Pablo y Nieves, decididos a salvar su matrimonio y empezar de nuevo: “Yo ya te he perdonado”

Pablo y Nieves, decididos a salvar su matrimonio y empezar de nuevo: “Yo ya te he perdonado”

Marta, sin palabras tras la llamada de Bianca… ¿se lo contará a Fina?

Marta, sin palabras tras la llamada de Bianca… ¿se lo contará a Fina?

La firma del contrato acaba en tragedia: Antoine Brossard muere de un infarto en casa de los De la Reina

La firma del contrato acaba en tragedia: Antoine Brossard muere de un infarto en casa de los De la Reina

Publicidad