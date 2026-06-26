Miguel agradece a Claudia su apoyo con un bonito detalle y… ¡ella responde con un beso!

Miguel ha sorprendido a Claudia en la perfumería para agradecerle su apoyo tras la triste situación que atravesó su familia. Y aunque estaba muy nervioso, ha sacado valor para entregarle los bombones. ¡Claudia no se lo esperaba!

“Te estaré eternamente agradecido” le ha dicho, ya que su ayuda para que se reconciliase con su madre, ha sido crucial. Miguel le ha dicho que los bombones eran una manera de agradecérselo, pero Claudia le ha dicho que no hacía falta. ¡¿Pueden ser más monos?!

“Estos me encantan, Miguel” le ha confesado la dependienta cuando Miguel le ha dicho que no tenía claro cuáles eran sus favoritos. ¡Claudia incluso se ha acercado para darle un beso en la mejilla!

El médico no ha sabido cómo reaccionar ante este gesto y se ha marchado con la excusa de que tenía muchas cosas que hacer y lo mejor ha sido la reacción de Claudia… ¡¡¡Cómo le mira, por favor!!!

¿Será que el hijo de Nieves está empezando a darse cuenta de que siente algo especial por Claudia?

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